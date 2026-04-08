miércoles 8  de  abril 2026
Béisbol

¡Batalla en Anaheim! Jorge Soler y Reynaldo López desatan brutal pelea en el Angel Stadium

Jorge Soler y Reynaldo López protagonizaron una violenta pelea en el Angel Stadium que vació bancas y bullpens en el duelo entre Angelinos y Bravos

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Por Pedro Felipe Hernández

La tensión explotó este martes en el Angel Stadium cuando el bateador designado de los Angelinos, Jorge Soler, protagonizó un violento enfrentamiento con el lanzador de los Bravos, Reynaldo López, desatando una pelea que vació bancas y bullpens.

Todo comenzó después de que Soler conectara un jonrón en la primera entrada. En el tercer inning, fue golpeado por un lanzamiento de López, lo que encendió las primeras chispas. Sin embargo, la situación se salió de control en su siguiente turno al bate, cuando un pitcheo alto y peligroso cerca de su cabeza provocó la furia del cubano.

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Soler no dudó: encaró al lanzador mientras intercambiaban palabras, y en cuestión de segundos ambos comenzaron a lanzar golpes, generando el caos total en el terreno de juego.

El mánager de Atlanta, Walt Weiss, tuvo que intervenir de manera drástica para frenar la situación, derribando a Soler en un intento por evitar que el altercado pasara a mayores.

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“Es un hombre grande… sentí que tenía que sacarlo de ahí porque alguien iba a salir lastimado”, explicó Weiss tras el partido.

Por su parte, López aseguró que no hubo intención de golpear al bateador:

“Nunca quise pegarle, es una pena cómo se dieron las cosas”.

Soler, sin embargo, no estuvo de acuerdo y dejó claro su malestar:

“Después del jonrón, me golpea y luego lanza demasiado cerca de mi cabeza. A este nivel no puedes fallar así”.

Ambos jugadores fueron expulsados inmediatamente. Jeimer Candelario entró como bateador emergente por Soler, mientras Tyler Kinley tomó el relevo en el montículo por Atlanta.

Un incidente que sacude la MLB

La pelea entre Soler y López no solo dejó imágenes impactantes, sino que también reaviva el debate sobre el control de los lanzadores y la seguridad de los bateadores en las Grandes Ligas.

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