jueves 28  de  mayo 2026
GIRO FINAL

Encuentran en bosque de Vero Beach al hombre acusado del doble crimen ocurrido en una biblioteca de la localidad

La Policía de Vero Beach confirmó el hallazgo de los restos de Jesse Scott Ellis, buscado desde marzo por el asesinato de su esposa separada y de otro hombre en el estacionamiento de una biblioteca del condado Indian River. Los investigadores creen que se quitó la vida tras el ataque.

Jesse Scott Ellis, de 64 años, quien era buscado por el asesinato de su esposa separada, Stacie Mason, y de Danny Ooley, quienes se muestran en la parte inferior de la imagen.

Jesse Scott Ellis, de 64 años, quien era buscado por el asesinato de su esposa separada, Stacie Mason, y de Danny Ooley, quienes se muestran en la parte inferior de la imagen.

COLLAGE DLA/VERO BEACH POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Más de dos meses después del doble homicidio ocurrido frente a una biblioteca pública de Vero Beach, las autoridades dieron por cerrado el caso tras localizar el cuerpo del principal sospechoso en una zona boscosa cercana al lugar donde desapareció después del ataque.

El jefe de la Policía de Vero Beach (VBPD), David Currey, confirmó este jueves que los restos hallados el miércoles en las inmediaciones del bloque 2000 de Cove Drive pertenecen a Jesse Scott Ellis, de 64 años, quien era buscado por el asesinato de su esposa separada, Stacie Mason, y de Danny Ooley.

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De acuerdo con los investigadores, trabajadores de una vivienda cercana encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición y notificaron a las autoridades. La identificación fue posible mediante registros dentales.

La policía considera que Ellis murió por suicidio poco tiempo después del tiroteo registrado el pasado 24 de marzo en el estacionamiento de la Biblioteca Principal del condado Indian River.

Las imágenes de vigilancia captaron al sospechoso cuando se aproximó a las víctimas armado con un rifle similar a un AR-15 antes de abrir fuego y escapar de la escena, según las autoridades.

El caso generó fuerte atención en la comunidad local debido a las circunstancias personales que rodeaban a las víctimas. Los investigadores señalaron que Ellis y Mason llevaban alrededor de 13 años de matrimonio, pero atravesaban una separación relacionada con un posible divorcio y la venta de la vivienda familiar.

La investigación también apunta a que Mason mantenía una relación sentimental con Ooley, quien trabajaba junto a ella en el Departamento de Obras Públicas del condado Indian River. Él ocupaba el cargo de subdirector, mientras Mason se desempeñaba como técnica analista de tráfico.

Antes del hallazgo del cuerpo, las autoridades habían emitido órdenes de arresto contra Ellis por asesinato en primer grado y mantenían activa una búsqueda en distintos puntos del área.

Aunque los exámenes forenses continúan, Currey afirmó que todo apunta a que el sospechoso se ahorcó tras cometer el crimen.

“Sin duda, este caso está resuelto”, declaró el jefe policial durante la conferencia de prensa ofrecida este jueves.

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