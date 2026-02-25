Moto GP tendrá 22 citas en 2026, sin Argentina y con la vuelta de Brasil

BURIRAM.- El Mundial de Moto GP de 2026, que comienza este fin de semana en Tailandia, contará con 22 carreras, cuatro de ellas en España, y con la salida del programa de Argentina, pero el regreso de Brasil.
BURIRAM.- El Mundial de Moto GP de 2026, que comienza este fin de semana en Tailandia, contará con 22 carreras, cuatro de ellas en España, y con la salida del programa de Argentina, pero el regreso de Brasil.
La temporada de la máxima categoría arrancará este viernes con el Gran Premio de Tailandia y terminará con el Gran Premio de Valencia (España), del 20 al 22 de noviembre.
El Gran Premio de Argentina desaparece del calendario de la Moto GP, pero se reemplaza por el de Brasil (20-22 de marzo) en el circuito Ayrton Senna de Goiânia, que ya acogió el Mundial de motociclismo de 1987 a 1989.
1. Tailandia, Buriram - Del 27 de febrero al 1 de marzo
2. Brasil, Goiânia - Del 20 al 22 de marzo
3. Américas, Austin (Estados Unidos)- Del 27 al 29 de marzo
4. Catar, Losail - Del 10 al 12 de abril
5. España, Jerez - Del 24 al 26 de abril
6. Francia, Le Mans - Del 8 al 10 de mayo
7. Cataluña, Montmeló - Del 15 al 17 de mayo
8. Italia, Mugello - Del 29 al 31 de mayo
9. Hungría, Balatón - Del 5 al 7 de junio
10. República Checa, Brno - Del 19 al 21 de junio
11. Países Bajos, Assen - Del 26 al 28 de junio
12. Alemania, Sachsenring - Del 10 al 12 de julio
13. Gran Bretaña, Silverstone - Del 7 al 9 de agosto
14. Aragón, Motorland - Del 28 al 30 de agosto
15. San Marino, Misano (Italia) - Del 11 al 13 de septiembre
16. Austria, Spielberg - Del 18 al 20 de septiembre
17. Japón, Motegi - Del 2 al 4 de octubre
18. Indonesia, Mandalika - Del 9 al 11 de octubre
19. Australia, Phillip Island - Del 23 al 25 de octubre
20. Malasia, Sepang - Del 30 de octubre al 1 de noviembre
21. Portugal, Algarve - Del 13 al 15 de noviembre
22. Valencia, España - Del 20 al 22 de noviembre
FUENTE: AFP