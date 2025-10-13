lunes 13  de  octubre 2025
DEPORTES

Operan del hombro al piloto español Marc Márquez, campeón del mundo en MotoGP

Márquez, quien ya tiene asegurado el título de esta temporada en MotoGP, tuvo que pasar por quirófano y no se ofreció una fecha para su posible retorno

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

Jure Makovec / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El piloto español Marc Márquez, que ya tiene asegurado el título de campeón del mundo de MotoGP, fue operado del hombro derecho, anunció este lunes su equipo Ducati, sin revelar una fecha para su vuelta.

"Tras un nuevo examen a raíz de su lesión en el hombro derecho, Marc Márquez se sometió a una intervención quirúrgica que se llevó a cabo con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid", señaló la escudería italiana en un comunicado que el motociclista posteó también en sus redes sociales.

Lee además
Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo Team, celebra en el podio su victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Aragón de Moto GP en el circuito de Motorland en Alcañiz, noreste de España, el 7 de junio de 2025.
Motores

Marc Márquez logra la Pole Position en el Gran Premio de Aragón de Moto GP
Marc Márquez, piloto español de Moto GP del equipo Ducati Lenovo, conduce durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto GP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 15 de agosto de 2025.
Motores

Marc Márquez lidera los ensayos clasificatorios del GP de Austria 2025 en Moto GP

"Los médicos que lo examinaron hace siete días consideraron que la fractura del coracoides y las lesiones de los ligamentos no mostraban suficientes signos de estabilización después de una semana de inmovilización", añade el texto.

Embed

"Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder con la estabilización quirúrgica y la reparación de los ligamentos acromioclaviculares", indicó.

Márquez continuará su proceso de recuperación en su domicilio, donde ya se encuentra, y su progreso determinará la fecha de su regreso a la competición.

El piloto catalán, de 32 años, se lesionó el 5 de octubre al caer en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia tras haber sido desestabilizado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

El siete veces campeón del mundo de MotoGP ya sufrió una grave lesión en el húmero derecho al comienzo de la temporada 2020: se perdió el resto de la campaña para someterse a varias operaciones y tardó tres cursos en recuperar su nivel.

Ducati, sin embargo, excluyó cualquier vínculo entre ambas lesiones.

El español, que dominó esta temporada con once victorias en el mundial, ya ha sido descartado para las dos próximas carreras, en Australia (17-19 de octubre) y en Malasia (24-26 de este mes).

En el país oceánico, Márquez será reemplazado por el italiano Michele Pirro.

TAS dictará sentencia sobre Israel en el Mundial

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidirá antes del martes si Israel puede participar en los mundiales de gimnasia artística en Indonesia este mes, luego de que el gobierno del país asiático denegara las visas a sus atletas.

El máximo tribunal de justicia deportiva decidirá las "medidas cautelares" requeridas por la federación israelí, que quiere que el TAS imponga a la Federación Internacional de Gimnasia y a su homóloga indonesia "garantías sobre la participación del equipo israelí en el Mundial o el desplazamiento o la anulación del evento", precisó una fuente del TAS a la AFP.

Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo y con un gran apoyo a la causa palestina, ya está lista para recibir a medio millar de gimnastas representando a 79 países para los campeonatos que se llevarán a cabo del 19 al 25 de octubre.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Marc Márquez acelera en sellar su campaña para volver a ser campeón

Marc Márquez alarga en Hungría su racha imperial hacia el título

Los Márquez se reparten el botín en Moto Gp: Álex gana en Montmeló, Marc se acerca al Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio

El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

Myrka Dellanos en la Alfombra Roja de la gala St. Jude Childrens Research Hospital. 
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos rompe el silencio tras salida de Telemundo

La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
Política

Los vagazos y bagazos de la izquierda sobre el premio Nobel a María Corina Machado

El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia

Te puede interesar

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio

Por Carlos Armando Cabrera
El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
POR LA DEMOCRACIA

Otorgan desde Miami reconocimiento a María Corina Machado tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh en la ciudad turística del Mar Rojo en Egipto, Sharm el-Sheikh, el 13 de octubre de 2025.
Fin de la guerra

La firma del acuerdo sobre Gaza sella la primera fase del ambicioso plan de paz de Trump en Medio Oriente

El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia