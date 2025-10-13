Operan del hombro al piloto español Marc Márquez, campeón del mundo en MotoGP

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

MADRID.- El piloto español Marc Márquez , que ya tiene asegurado el título de campeón del mundo de MotoGP , fue operado del hombro derecho, anunció este lunes su equipo Ducati , sin revelar una fecha para su vuelta.

"Tras un nuevo examen a raíz de su lesión en el hombro derecho, Marc Márquez se sometió a una intervención quirúrgica que se llevó a cabo con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid", señaló la escudería italiana en un comunicado que el motociclista posteó también en sus redes sociales.

Motores Marc Márquez logra la Pole Position en el Gran Premio de Aragón de Moto GP

"Los médicos que lo examinaron hace siete días consideraron que la fractura del coracoides y las lesiones de los ligamentos no mostraban suficientes signos de estabilización después de una semana de inmovilización", añade el texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marc Marquez (@marcmarquez93)

"Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder con la estabilización quirúrgica y la reparación de los ligamentos acromioclaviculares", indicó.

Márquez continuará su proceso de recuperación en su domicilio, donde ya se encuentra, y su progreso determinará la fecha de su regreso a la competición.

El piloto catalán, de 32 años, se lesionó el 5 de octubre al caer en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia tras haber sido desestabilizado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

El siete veces campeón del mundo de MotoGP ya sufrió una grave lesión en el húmero derecho al comienzo de la temporada 2020: se perdió el resto de la campaña para someterse a varias operaciones y tardó tres cursos en recuperar su nivel.

Ducati, sin embargo, excluyó cualquier vínculo entre ambas lesiones.

El español, que dominó esta temporada con once victorias en el mundial, ya ha sido descartado para las dos próximas carreras, en Australia (17-19 de octubre) y en Malasia (24-26 de este mes).

En el país oceánico, Márquez será reemplazado por el italiano Michele Pirro.

TAS dictará sentencia sobre Israel en el Mundial

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidirá antes del martes si Israel puede participar en los mundiales de gimnasia artística en Indonesia este mes, luego de que el gobierno del país asiático denegara las visas a sus atletas.

El máximo tribunal de justicia deportiva decidirá las "medidas cautelares" requeridas por la federación israelí, que quiere que el TAS imponga a la Federación Internacional de Gimnasia y a su homóloga indonesia "garantías sobre la participación del equipo israelí en el Mundial o el desplazamiento o la anulación del evento", precisó una fuente del TAS a la AFP.

Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo y con un gran apoyo a la causa palestina, ya está lista para recibir a medio millar de gimnastas representando a 79 países para los campeonatos que se llevarán a cabo del 19 al 25 de octubre.

FUENTE: AFP