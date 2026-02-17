martes 17  de  febrero 2026
Fórmula 1

Barcelona seguirá en el calendario de la Fórmula 1

El Circuito de Barcelona-Catalunya continuará en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2032, aunque lo hará en años alternos, tras alcanzar un acuerdo con la Formula One Management

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, cruza la línea de meta para apuntarse la victoria en el Gran Premio de Montmeló, el 1 de junio de 2025.

AFP

AFP

El Circuito de Barcelona-Catalunya continuará en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2032, aunque lo hará en años alternos, tras alcanzar un acuerdo con la Formula One Management (FOM), anunció este lunes la empresa organizadora de esta competición.

"La F1 anuncia una extensión plurianual con el Circuit de Barcelona-Catalunya para albergar un Gran Premio en 2028, 2030 y 2032, además del evento programado en 2026", señaló en un comunicado.

Las carreras de Barcelona se rotarán en el calendario con el Gran Premio Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps, que tendrá lugar en 2026, 2027, 2029 y 2031, prosiguió la nota.

"Barcelona es una ciudad increíble, y los aficionados siempre nos reciben con mucha pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años más", afirmó Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1.

Según revelaron los organizadores, la ampliación se debe al resultado de una importante inversión realizada en el circuito en los últimos años, incluida la construcción del Circuit Rooftop, un nuevo espacio con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en todo el circuito.

"El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado fantásticos festivales para los aficionados en los últimos años, por lo que esperamos ver cómo continuar desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto", subrayó Domenicali.

A partir de este 2026, con el estreno en Madrid de la competición, el trazado catalán se llamará Gran Premio de Barcelona-Catalunya, un título que mantendrá los próximos años.

El circuito catalán se construyó en 1991 para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, y destaca por su combinación de curvas de alta y baja velocidad.

Impacto de 300 millones anuales

El año pasado, alrededor de 300.000 aficionados asistieron al fin de semana de la competición, en el que Oscar Piastri de McLaren se alzó con el triunfo, con su compañero de equipo Lando Norris en segundo lugar.

"Esta renovación es fruto de una sólida relación y una estrecha colaboración, y representa un paso muy importante para consolidar a Cataluña como una cita clave en el calendario internacional", explicó Pol Gibert, director general del circuito y secretario general del Departamento de Empresa y Empleo del gobierno regional.

"La Fórmula 1 genera un impacto económico de más de 300 millones de euros por edición", concluyó.

España será el único país de Europa con dos carreras en 2026 y, después, los años pares. Madring, el circuito de la capital española, echará a rodar el 13 de septiembre de este año hasta 2035 de manera seguida, albergando el Gran Premio de España.

FUENTE: AFP

