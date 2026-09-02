miércoles 2  de  septiembre 2026
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Defensor del Real Madrid recibe condena por conducir ebrio

El defensa Raúl Asencio, del Real Madrid, fue condenado en un juicio celebrado en San Bartolomé de Tirajana, una localidad turística del sur de Gran Canaria

El defensor español del Real Madrid, Raúl Asencio, calienta antes de un partido, el 26 de abril de 2025.

El defensor español del Real Madrid, Raúl Asencio, calienta antes de un partido, el 26 de abril de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria en agosto, confirmó este miércoles a la AFP una fuente judicial.

El defensa central, de 23 años, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

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Asencio fue condenado en un juicio celebrado en San Bartolomé de Tirajana, una localidad turística del sur de Gran Canaria (Islas Canarias), tras el incidente ocurrido el 16 de agosto.

El defensa, natural de Gran Canaria, no se encontraba con la plantilla del Real Madrid de José Mourinho en ese momento porque seguía recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de julio.

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Esta semana, Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un video sexual grabado en 2023.

Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el video.

El juicio está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

Atleti cede a uruguayo Giménez

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, jugará esta temporada cedido en el recién ascendido Deportivo de La Coruña, informó este martes el club gallego.

"El defensa central llega cedido por el Atlético de Madrid hasta junio de 2027, con una opción de compra al término del período de cesión", afirmó el Dépor en un comunicado.

El conjunto gallego no da más detalles de la operación, pero, según la prensa española, Deportivo y Atlético compartirán el pago del sueldo del internacional uruguayo.

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Llegado al Atlético de Madrid en 2013 procedente del Danubio, Giménez se convirtió rápidamente en una pieza clave para el equipo de Diego Simeone.

El uruguayo fue vital para la fortaleza defensiva que caracterizó los primeros años del "Cholo" al frente del conjunto rojiblanco.

Luego llegaron las lesiones que acabaron por apartarle de la titularidad.

En los tres partidos de la actual temporada apenas ha jugado 35 minutos.

FUENTE: AFP

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