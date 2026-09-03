jueves 3  de  septiembre 2026
Fútbol

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Asencio tras su condena por conducir ebrio

El defensa del Real Madrid afronta un procedimiento disciplinario del club mientras continúa otro proceso judicial en Gran Canaria

Fotografía de archivo, tomada en Barcelona el 10/05/2026, del defensa del Real Madrid Raúl Asencio que ha sido condenado por un juez de Gran Canaria a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante ocho meses tras haber sido sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.

Fotografía de archivo, tomada en Barcelona el 10/05/2026, del defensa del Real Madrid Raúl Asencio que ha sido condenado por un juez de Gran Canaria a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante ocho meses tras haber sido sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.

EFE/Archivo/Enric Fontcuberta
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid ha abierto un procedimiento disciplinario contra Raúl Asencio después de que el defensa español fuera condenado por conducir en estado de embriaguez. Así lo confirmó este jueves su entrenador, José Mourinho, durante una rueda de prensa.

El jugador, de 23 años, fue interceptado por la policía en Gran Canaria el pasado 16 de agosto. Las pruebas determinaron que superaba tres veces la tasa legal de alcohol, por lo que recibió una multa de 14.400 euros y perdió el derecho a conducir durante ocho meses.

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La situación de Asencio se complica además por otro proceso judicial que afronta en Gran Canaria y que está relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

Mourinho respalda a Asencio pese al procedimiento disciplinario

Mourinho destacó el comportamiento profesional del defensa dentro del Real Madrid, especialmente durante su recuperación de una lesión en los isquiotibiales. El técnico aseguró que Asencio suele ser uno de los primeros jugadores en llegar a los entrenamientos y uno de los últimos en marcharse.

Sin embargo, el entrenador fue contundente al señalar que representar al Real Madrid implica una responsabilidad permanente también fuera del terreno de juego. Mourinho afirmó que las acciones de los futbolistas pueden afectar directamente al prestigio de la institución.

El técnico portugués también marcó diferencias entre cometer un error aislado y acumular situaciones problemáticas. Aunque reconoció que cualquier persona puede equivocarse, dejó claro que no está satisfecho con las circunstancias que rodean actualmente al defensa.

La situación judicial de Raúl Asencio

Asencio permanece lesionado desde mediados de julio y todavía no ha sido convocado por Mourinho desde la llegada del entrenador al banquillo madridista. Antes de su lesión, el futbolista se había consolidado como una alternativa importante para el centro de la defensa.

Durante las dos últimas temporadas, el español ganó protagonismo en el primer equipo hasta recibir una convocatoria de la selección española en 2025, aunque finalmente no llegó a debutar con La Roja.

Fuera del fútbol, el defensa permanece vinculado al caso del vídeo sexual grabado en 2023. Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto si las dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

El juicio, en el que también están acusados otros tres exjugadores del filial del Real Madrid por supuestamente grabar y distribuir el vídeo, está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

FUENTE: AFP

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