viernes 4  de  septiembre 2026
Fútbol

Betis sorprende al Real Madrid: Parrott marca y Valles detiene un penalti a Mbappé

El Betis derrotó 1-0 al Real Madrid con gol de Troy Parrott y un penalti detenido por Álvaro Valles a Mbappé en el tiempo añadido.

El portero español del Real Betis, Álvaro Valles (izq.), reacciona tras el penalti fallado por el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (n.º 10), durante el partido de la liga española entre el Real Betis y el Real Madrid CF en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, el 4 de septiembre de 2026.

El portero español del Real Betis, Álvaro Valles (izq.), reacciona tras el penalti fallado por el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (n.º 10), durante el partido de la liga española entre el Real Betis y el Real Madrid CF en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, el 4 de septiembre de 2026.

Jorge Guerrero / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Betis dio la gran sorpresa este viernes al derrotar 1-0 al Real Madrid y propinarle su primera derrota de la temporada, en un partido marcado por las intervenciones decisivas del guardameta Álvaro Valles y el oportunismo del delantero irlandés Troy Parrott.

El conjunto blanco generó varias de las ocasiones más claras del encuentro, pero se marchó de Sevilla sin premio. Parrott aprovechó un balón suelto en el área para marcar el único gol de la noche y, ya en el tiempo añadido, Valles se convirtió en el héroe verdiblanco al detenerle un penalti a Kylian Mbappé.

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El Madrid salió dispuesto a imponer condiciones pese a la presión adelantada del Betis. Durante los primeros minutos consiguió instalarse cerca del área local y estuvo muy cerca de adelantarse.

Valles apareció por primera vez en el minuto 11, cuando reaccionó con rapidez para desviar un remate a bocajarro de Huijsen. Poco después, Vinicius también tuvo el gol en sus botas, pero su disparo, con poco ángulo y ante la portería vacía, terminó estrellándose contra el poste.

El Betis fue creciendo con el paso de los minutos y encontró espacios cuando Isco comenzó a retrasar su posición para participar más en la construcción. Antony fue uno de los futbolistas más activos de los locales y protagonizó una de las mejores acciones del primer tiempo.

El brasileño conectó con Cucho Hernández después de un control acrobático y el delantero colombiano remató sin dejar caer el balón, aunque su intento salió muy cerca del poste.

La respuesta del Real Madrid llegó en una contra vertiginosa. Arda Güler inició la jugada y Bellingham y Vinicius participaron en la transición antes de que el brasileño dejara a Mbappé en una posición inmejorable.

El francés remató en dos ocasiones, pero el Betis sobrevivió milagrosamente. Natan sacó el primer disparo prácticamente sobre la línea y, después del rebote, Marc Bartra apareció para despejar con el pecho cuando el balón se encaminaba nuevamente hacia la portería.

Parrott aparece para castigar al Madrid

El segundo tiempo fue mucho más equilibrado. El intenso calor sevillano pasó factura al centro del campo madridista, mientras Pellegrini encontró soluciones desde el banquillo para darle mayor energía a su equipo.

Uno de los cambios decisivos fue la entrada de Troy Parrott. El delantero irlandés, convertido en el fichaje más caro del Betis durante el verano, demostró rápidamente por qué el club había apostado por él.

En el minuto 81, Parrott estuvo en el lugar indicado para aprovechar un despeje corto de Courtois después de un potente cabezazo de Deossa en un saque de esquina. El atacante solo tuvo que empujar el balón para colocar el 1-0.

El Real Madrid se lanzó entonces en busca de una reacción y estuvo muy cerca de conseguirla en el descuento.

Carlos Espí llegó a marcar con un espectacular remate, pero la acción fue invalidada por un fuera de juego previo. Poco después llegó la oportunidad definitiva: Natan derribó a Vinicius dentro del área y el árbitro señaló penalti.

Mbappé asumió la responsabilidad, pero su ejecución careció de potencia. Valles adivinó la dirección y desvió el disparo hacia su derecha para asegurar una victoria memorable del Betis.

El conjunto verdiblanco resistió hasta el final y se quedó con tres puntos de enorme valor, mientras el Real Madrid sufrió su primer tropiezo de la temporada pese a haber dispuesto de numerosas oportunidades para marcar.

Gol: 1-0, Parrott (81').

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández. Amonestó a Bernal, Marc Roca y Natan por el Betis; y a Güler, Konaté y Camavinga por el Real Madrid. También fue amonestado Mourinho, integrante del cuerpo técnico madridista.

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