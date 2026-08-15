Oficial: Ferran Torres abandona el Barcelona y se suma al PSG

El atacante español Ferran Torres, del Barcelona, reacciona después de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra Las Palmas, el 22 de febrero de 2025.

PARÍS.- El delantero español Ferran Torres , héroe de la final del Mundial 2026 contra Argentina al marcar el único gol del partido en la prórroga, se comprometió este sábado con el París SG procedente del FC Barcelona por cinco temporadas, por lo que se reencontrará con su antiguo seleccionador Luis Enrique.

El versátil delantero de 26 años, formado en el Valencia y que pasó por el Manchester City antes de llegar al Barça en 2021, se une al PSG en un traspaso por una cantidad estimada en 50 millones de euros (57,8 millones de dólares), según la prensa española y francesa.

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"Ferran es un jugador de nivel internacional, al que conocemos muy bien y creo que encaja perfectamente con lo que queremos: un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque", comentó su nuevo técnico Luis Enrique en rueda de prensa este sábado. "Tenemos jugadores que se marchan y es importante encontrar este tipo de jugador".

"Solo quiero ser feliz"

El miércoles el PSG inició su temporada con un primer trofeo, la Supercopa de Europa, y podría levantar otro, el Trofeo de Campeones -Supercopa de Francia- el domingo ante el Lens, donde podría tener sus primeros minutos Ferran, que ya participó este sábado en su primer entrenamiento.

Con contrato hasta junio de 2027 con el Barça, el delantero se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta".

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Cuando le preguntaron si tenía un destino "soñado" en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: "solo quiero ser feliz".

Sustituto de Gonçalo Ramos

El 'Tiburón', formado en el Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas.

El 19 de julio, Torres se convirtió en el héroe del segundo título mundial de España, al marcar en la prórroga el único gol de la final contra Argentina, disputada en Nueva Jersey.

Capaz de jugar en todos los puestos de ataque y acostumbrado al juego de posesión, Torres será una alternativa de alto nivel a Ousmane Dembele, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el trío titular de atacantes del PSG.

Reemplazará numéricamente a Gonçalo Ramos, que se marchó al AC Milan por 75 millones de euros (86 millones de dólares), el revulsivo habitual de Luis Enrique en las dos últimas temporadas.

Como el portugués, el 'Tiburón' Ferran lucirá el dorsal 9.

Es el cuarto fichaje estival de los vigentes pentacampeones de Francia, tras las llegadas de los internacionales franceses Maghnes Akliouche y Lucas Digne, así como del joven guardameta italiano Alessandro Longoni.

Una relación personal

Luis Enrique, idolatrado en la capital francesa, fue quien lanzó a Ferran Torres a la escena internacional cuando el jugador formado en el Valencia solo tenía 20 años.

Ambos hombres también están vinculados en el plano personal, ya que Torres fue, durante dos años, pareja de Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique.

Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, que sustituyó a Luis Enrique al frente de la selección española tras el Mundial de Catar 2022, el delantero formado en el Valencia ganó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, junto, entre otros, a Fabián Ruiz, su nuevo compañero en el PSG.

Capaz de atacar los espacios y de jugar entre líneas, Ferran (25 goles en 65 internacionalidades) también tiene la ventaja de estar acostumbrado a las rotaciones, un método utilizado por Luis Enrique para dosificar a sus hombres y aspirar a todos los títulos.

Máximo goleador del Barça en la Liga la pasada temporada (16 goles), abandona el club catalán cuando le había ganado el pulso por la titularidad a Robert Lewandowski, que dejó al equipo para jugar en la MLS de Estados Unidos.

FUENTE: AFP