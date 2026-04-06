lunes 6  de  abril 2026
FÚTBOL

Nápoles doblega al Milan y promete dar batalla al Inter

A siete jornadas del final, con un máximo de 21 puntos por disputarse, el Inter tiene siete unidades de ventaja sobre el Nápoles en la Serie A

El atacante italiano Matteo Politano, del Nápoles, celebra tras anotar el único gol en un partido contra el AC Milan, el 6 de abril de 2026.

El atacante italiano Matteo Politano, del Nápoles, celebra tras anotar el único gol en un partido contra el AC Milan, el 6 de abril de 2026.

CARLO HERMANN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El Nápoles no ha dicho su última palabra: el vigente campeón de Italia se impuso 1-0 al AC Milan este lunes en la 31ª jornada de la Serie A para apoderarse de la segunda plaza, a siete puntos del líder Inter.

Al día siguiente de su exhibición contra la Roma (5-2), los jugadores del Inter, líderes del campeonato con nueve unidades de ventaja al inicio de la jornada, tenían la vista puesta en el estadio Diego Armando Maradona.

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Un empate entre sus dos principales rivales por el título habría sido un magnífico negocio, pero la victoria del Napoli, lograda en el minuto 79, tampoco les desagrada.

A siete jornadas del final; es decir, con un máximo de 21 puntos por disputarse, los Nerazzurri tienen siete unidades de ventaja sobre el Nápoles, mientras que el AC Milan retrocede a la tercera posición, a nueve.

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Intenso y equilibrado, el choque estelar de la 31ª jornada entre el Nápoles y el Milan estuvo a la altura de las expectativas y se decantó a favor del club local gracias a Matteo Politano.

El delantero fue uno de los internacionales italianos que participó en la debacle de la Nazionale, privada del Mundial 2026 en los penales de la repesca por Bosnia-Herzegovina.

El equipo de Antonio Conte encadenó su quinta victoria y todavía puede, como la temporada pasada, arrebatarle el título al Inter en el último suspiro.

Duelo Como-Juve por la Champions

También gana interés la carrera por el cuarto y último billete para la Liga de Campeones de Europa: al empatar contra Udinese 0-0, el Como vuelve a estar amenazado por la Juventus, que venció al Génova 2-0.

De nuevo el Como dominó, pero no encontró la forma de abrir el marcador en Udine y vio truncada su racha de cinco victorias consecutivas, que incluía triunfos en el campo de la Juve y ante la Roma.

El ambicioso club lombardo sigue cuarto en la Serie A con 58 puntos, uno más que la Juventus.

Desde comienzos de 2026, el club propiedad de los hermanos Hartono, dos multimillonarios indonesios, solo ha concedido dos derrotas en quince partidos de liga, con tres empates y diez victorias.

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Aún en liza en la Copa de Italia, el equipo que dirige Cesc Fàbregas empató 0-0 en la ida de semifinales contra el Inter de Milán en su estadio. La vuelta de dicha instancia tendrá lugar en San Siro el 21 de abril.

La Juventus, por su parte, dominó al Génova gracias al brasileño Bremer (4') y al estadounidense Weston McKennie (17').

El gran perdedor del fin de semana es la Roma, arrasada en la víspera por el Inter.

El cuadro romano es sexto con 54 puntos, a cuatro de la cuarta plaza y amenazado por el Atalanta (7º, 53), tras su triunfo 3-0 en casa del Lecce este lunes.

FUENTE: AFP

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