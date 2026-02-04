miércoles 4  de  febrero 2026
BALONCESTO

Cambio de James Harden enciende el mercado en la NBA

El veterano James Harden pasó a los Cavaliers a horas del cierre del mercado de fichajes en la NBA y ahora todos los focos están sobre Giannis Antetokounmpo

El veterano James Harden, de los Clippers de Los Ángeles, maneja el balón durante un partido, el 17 de noviembre de 2025.

EMILEE CHINN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- A 48 horas de la campana, el mercado de la NBA entró en calor este martes con el traspaso del veterano James Harden a los Cavaliers de Cleveland a cambio del base All-Star Darius Garland, avanzado por medios estadounidenses.

La liga de básquet norteamericana registró otras ventas este martes, incluida la de Nikola Vucevic a los Celtics de Boston, aunque ninguna distrajo la atención puesta en los despachos de los Bucks de Milwaukee, donde se decide el destino de la superestrella Giannis Antetokounmpo.

Las negociaciones en marcha para una posible venta del griego, doble Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA (2019 y 2020), parecían mantener congelado el resto del mercado, que se clausurará el jueves a las 15H00 de Nueva York (20H00 GMT).

Este martes, sin embargo, empezaron a concretarse acuerdos de relevancia. El principal de ellos es el intercambio entre Harden y Garland, cuyas negociaciones se habían revelado la noche del lunes.

Los Cavaliers entregarán también una elección de segunda ronda del Draft para hacerse con Harden, 10 años mayor que Garland, de acuerdo con reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

Con el talento y la experiencia de "La Barba", el noveno máximo anotador de la historia, Cleveland confía en dar un salto de calidad en los próximos playoffs.

Harden, que promedia 25,4 puntos y 8,1 asistencias por partido a sus 36 años, debe formar una explosiva pareja ofensiva con Donovan Mitchell (28,8 y 5,8) en un nuevo intento por buscar el primer título de su carrera.

El escolta posee un excelso palmarés individual con tres títulos de máximo anotador (2018-2020), un premio MVP (2018) y 11 elecciones para el Juego de Estrellas, pero su trayectoria también ha estado marcada por la inestabilidad, al haber jugado en seis equipos y ser traspasado cinco veces.

La llegada de Harden, que lideraba a los Clippers junto a Kawhi Leonard desde 2023, supone un fuerte giro del proyecto que los Cavs llevaban años construyendo en torno a Garland, Mitchell y el joven pívot Evan Mobley.

Garland, de 26 años, es la pieza que ha pagado la fallida trayectoria de los Cavaliers en los últimos playoffs. El doble All-Star estaba señalado también por sus constantes problemas físicos.

Vucevic y Jackson Jr. se mueven

Este martes también entraron en acción los Celtics, campeones en 2024, al reclutar al veterano Vucevic desde los Bulls de Chicago a cambio del escolta Anfernee Simons, reportaron ESPN y The Athletic.

La llegada del montenegrino, que a sus 35 años todavía promedia 16,9 puntos y 9 rebotes, apunta a que Boston no renuncia a pelear por todo en esta campaña, pese a la grave lesión de su líder, Jayson Tatum.

El otro golpe del martes lo dieron los Jazz de Utah al anunciar el fichaje de Jaren Jackson Jr., uno de los defensores más reputados de la competición.

El ala-pívot, All-Star en 2023 y 2025, llegará desde los Grizzlies de Memphis junto a tres secundarios: John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr.

El gran botín que obtendrá Memphis son tres elecciones de primera ronda del Draft, que le servirán para el proceso de reconstrucción al que parece abocarse en medio de otra decepcionante temporada.

Los Jazz también incluyeron en el paquete a los jóvenes Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks y a los veteranos Kyle Anderson y Georges Niang.

Jackson Jr., de 26 años, fue elegido en el cuarto lugar del Draft de 2018 y nombrado Mejor Defensor del Año en 2023.

A la partida del pívot, podría seguirle la del base Ja Morant, con quien llegó a formar una de las duplas jóvenes más excitantes de la NBA.

Green sobre la mesa

Además del controvertido Morant, que podría estar también en la rampa de salida, los focos señalaron en las últimas horas una posible marcha de Draymond Green de los Warriors de Golden State después de 14 años.

A sus 35 años, el polémico ala-pívot es una sombra del potente y versátil jugador que flanqueó a Stephen Curry en los cuatro anillos de los Warriors desde 2015.

Tras la partida de Klay Thompson en 2024, el núcleo de la dinastía de Golden State podría deshacerse del todo en caso de que se concrete alguna de las operaciones en las que Green podría ser incluido en las próximas horas, de acuerdo con ESPN.

FUENTE: AFP

