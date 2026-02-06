viernes 6  de  febrero 2026
Baloncesto

Trade Deadline NBA: Giannis se queda en Milwaukee, el Heat pasa de largo y el Thunder sale fortalecido

La trade deadline de la NBA dejó a Giannis Antetokounmpo en Milwaukee, al Miami Heat sin movimientos de impacto y al Thunder fortalecido de cara al futuro

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, corre en la cancha durante un juego en contra de los Trail Blazers de Portland, el 4 de enero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La trade deadline de la NBA dejó más ruido previo que movimientos de impacto en el cierre. Tras una semana marcada por rumores, operaciones anticipadas y especulación constante, el mercado terminó con dos grandes conclusiones: Giannis Antetokounmpo no se moverá de Milwaukee y el Miami Heat volvió a quedarse sin un golpe sobre la mesa.

Giannis no se mueve… por ahora

Pese a la ilusión generada en torno a un posible traspaso del dos veces MVP, la realidad se impuso. La reciente lesión en la pantorrilla de Antetokounmpo y la complejidad de una operación de ese calibre confirmaron que cualquier conversación seria se trasladará al verano.

El propio contexto favorece a los Milwaukee Bucks, que no tenían incentivos para malvender a su franquicia en mitad de la temporada. Así, los rumores se apagan —temporalmente— y los grandes mercados deberán esperar a la offseason para volver a sentarse a la mesa.

Miami Heat, otra vez en silencio

Mientras varias franquicias agitaban el tablero días antes del cierre, el Heat fue uno de los grandes ausentes del mercado. Miami no concretó ninguna transacción llamativa, manteniendo intacto un núcleo que sigue siendo competitivo, pero que tampoco dio señales claras de salto de calidad inmediato.

La inacción vuelve a generar debate en el sur de Florida: el Heat apuesta por la continuidad y la flexibilidad futura, pero observa cómo otros equipos fortalecen proyectos o acumulan activos mientras Miami espera la oportunidad perfecta… que nunca llegó en esta deadline.

El Thunder, el gran ganador indirecto

Aunque no fue el protagonista de un megacambio, el Oklahoma City Thunder emerge como uno de los grandes beneficiados del período. El mejor equipo de la liga no solo mejoró marginalmente, sino que además vio cómo ninguno de sus principales rivales directos dio un golpe real.

A eso se suma el aumento del valor de su arsenal de picks futuros, especialmente tras movimientos de terceros que podrían traducirse en selecciones altas en los próximos drafts.

Una deadline que miró más al futuro

El balance general deja una sensación clara: la NBA ya piensa en el mañana. Equipos como Utah y Washington apostaron por “pre-agencia”, mientras otros priorizaron flexibilidad salarial y planificación a largo plazo. En contraste, varios aspirantes optaron por no arriesgar, esperando que el verdadero terremoto llegue en la offseason.

Por ahora, Giannis sigue siendo Buck, Miami no movió ficha y el tablero queda preparado para un verano que promete ser mucho más explosivo que este cierre de mercado.

