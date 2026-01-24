La NBA pospone el Warriors vs. Timberwolves en Minneapolis tras un tiroteo mortal y protestas

Foto del 6 de noviembre del 2023, el comisionado de la NBA Adam Silver sonríe en conferencia de prensa para anunciar el Juego de Estrellas 2025 en San Francisco.

La NBA anunció la postergación del partido programado para este sábado entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves en el Target Center de Minneapolis , una decisión tomada para priorizar la seguridad y el bienestar de la comunidad, según informó la liga en un comunicado oficial.

El encuentro fue reprogramado para el domingo a las 4:30 p.m. (hora local), lo que generará una serie de dos partidos consecutivos entre ambos equipos, ya que volverán a enfrentarse el lunes en el mismo escenario.

Contexto de la decisión

La decisión de la NBA se produce tras un tiroteo mortal ocurrido en Minneapolis durante la mañana del sábado, en el que estuvieron involucrados agentes federales. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue un hombre de 37 años, residente de la ciudad, sin antecedentes criminales graves.

Este hecho representa el segundo incidente fatal del mes relacionado con agentes federales en la ciudad, lo que elevó las alertas de seguridad y llevó a la liga a actuar de manera preventiva.

Un hecho poco habitual en la NBA

Este aplazamiento marca la primera vez que la NBA pospone un partido desde enero de 2025, cuando los incendios forestales en Los Ángeles obligaron a cancelar un encuentro entre los Charlotte Hornets y los Los Angeles Lakers, que posteriormente se disputó en febrero.

La liga reiteró su compromiso de anteponer la seguridad de jugadores, personal, aficionados y la comunidad local, manteniendo comunicación constante con las autoridades antes de tomar la determinación.