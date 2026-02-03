James Harden quiere otro cambio de equipo: la estrella de la NBA sigue sin encontrar su hogar ideal

El veterano James Harden, de los Clippers de Los Ángeles, maneja el balón durante un partido, el 17 de noviembre de 2025.

La carrera de James Harden vuelve a estar en el centro de la tormenta. El escolta de los Los Angeles Clippers estaría considerando un nuevo cambio de equipo, confirmando una sensación que lo ha acompañado en los últimos años: el legendario anotador no termina de encontrar un lugar donde sentirse plenamente a gusto en la NBA .

Según informó ESPN, los Clippers y el propio Harden mantienen conversaciones con varias franquicias interesadas antes de la fecha límite de cambios. Ambas partes estarían alineadas en explorar escenarios, lo que abre la puerta a la que sería la sexta camiseta del “Barba” desde su debut profesional.

Uno de los destinos que ha tomado fuerza es Cleveland. De acuerdo con The Athletic, los Cavaliers han dialogado con Los Ángeles sobre un posible canje que incluiría al base Darius Garland como pieza central del intercambio. El movimiento sacudiría el panorama de la liga y volvería a colocar a Harden en un nuevo proyecto deportivo.

La incertidumbre creció tras la ausencia del jugador en los últimos dos partidos de los Clippers por “razones personales”. El técnico Tyronn Lue evitó dar detalles y solo confirmó que el escolta se encontraba en Phoenix. El silencio alimentó los rumores sobre su futuro inmediato.

Harden firmó en junio un contrato de dos años y 81,5 millones de dólares con los Clippers, pero posee una opción de jugador para la campaña 2026-27 y una cláusula que le permite vetar cualquier traspaso. Su acuerdo incluye además un bono del 15% en caso de ser cambiado, lo que añade complejidad a la operación.

“Soy de Los Ángeles y estoy bendecido de estar aquí”, dijo el propio Harden en enero, palabras que hoy contrastan con el escenario de una posible salida. A sus 36 años promedia 25,4 puntos, 8,1 asistencias y 4,8 rebotes, su mejor registro anotador desde la temporada 2019-20.

AFP__20260113__2256011469__v1__MidRes__CharlotteHornetsVLosAngelesClippers James Harden, número 1 de los LA Clippers, recibe un homenaje tras convertirse en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA durante la segunda mitad del partido contra los Charlotte Hornets en el Intuit Dome el 12 de enero de 2026 en Inglewood, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP

Una carrera marcada por mudanzas para Harden

Desde que fue elegido en el Draft de 2009, Harden ha vestido múltiples camisetas sin lograr estabilidad prolongada. Debutó con el Oklahoma City Thunder, donde fue Sexto Hombre del Año y alcanzó unas Finales junto a Kevin Durant y Russell Westbrook.

Luego se convirtió en ícono de los Houston Rockets, franquicia en la que ganó el MVP de 2018 y se consolidó como uno de los mejores anotadores de la historia. Tras pedir su salida, pasó a los Brooklyn Nets para formar un tridente estelar que nunca cuajó.

Más tarde recaló en los Philadelphia 76ers, donde las diferencias con la directiva precipitaron otro adiós. Finalmente llegó a los Los Angeles Clippers con la ilusión de competir por el anillo en casa, un sueño que hoy parece tambalear.

Un futuro otra vez incierto

Los Clippers han mejorado tras un inicio de 6-21 y no planeaban una venta masiva, pero el nombre de Harden cambió el panorama. Contratos expirantes como los de Bogdan Bogdanovic, John Collins, Brook Lopez o Nicolas Batum podrían facilitar un acuerdo.

La pregunta vuelve a ser la misma: ¿podrá James Harden encontrar el equipo donde cerrar su carrera en paz? Por ahora, el “Barba” se encamina a otro capítulo de su travesía por la NBA, una leyenda que sigue buscando un hogar que todavía no aparece.