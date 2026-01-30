viernes 30  de  enero 2026
Baloncesto

LeBron James y las señales de un adiós cada vez más cercano en la NBA

LeBron James rompió en lágrimas en Cleveland y reavivó los rumores sobre su posible retiro. Sin confirmación oficial, la NBA comienza a prepararse para el adiós de una leyenda

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los rumores sobre una posible retirada de LeBron James volvieron a tomar fuerza este miércoles tras una escena cargada de emoción en Cleveland. El astro de Los Angeles Lakers rompió en lágrimas durante un homenaje realizado por los Cavaliers, en lo que podría haber sido su última visita oficial a la ciudad donde se forjó su leyenda.

La imagen de King James, con el rostro cubierto por su camiseta mientras se proyectaba un video tributo, transformó una noche rutinaria de temporada regular en un potente recordatorio: incluso las carreras más extraordinarias llegan, tarde o temprano, a su final. A sus 41 años y en su temporada número 23 en la NBA, LeBron dejó al descubierto una vulnerabilidad poco habitual.

Lee además
LeBron James (izquierda) y su hijo Bronny previo a un juego de los Lakers de Los Ángeles contra los Grizzlies de Memphis, el 6 de noviembre de 2024.
Baloncesto

Dueña de los Lakers niega tensión con LeBron James tras el draft de Bronny
Foto del domingo 6 de octubre del 2024, el base de los Lakers de Los Ángeles Bronny James y el alero LeBron James calientan antes de un encuentro de pretemporada ante los Suns de Phoenix. 
Baloncesto

Hijo de LeBron James sorprende con dos votaciones recibidas para el Juego de las Estrellas de NBA

Cleveland, a solo media hora de su natal Akron, representa el origen y el corazón de su historia. Allí jugó casi la mitad de su carrera y conquistó en 2016 el único campeonato de la franquicia, un logro que selló una relación eterna con la afición pese a sus dos salidas del equipo, primero rumbo a Miami y luego a Los Ángeles.

Tras la derrota de los Lakers por 129-99, James evitó confirmar cualquier decisión sobre su futuro, pero tampoco cerró la puerta a la posibilidad de que haya sido su última aparición en la ciudad.

“No he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría ser”, declaró el máximo anotador histórico de la NBA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016674881262215238&partner=&hide_thread=false

LeBron James: Rendimiento intacto pese a la edad

Más allá de la carga emocional, el rendimiento de LeBron sigue siendo de élite. Promedia 22 puntos, 5,9 rebotes y 6,7 asistencias, números que invitan a pensar que aún tiene combustible para una temporada más, ya sea con los Lakers u otra franquicia.

El propio jugador aseguró que todavía no ha reflexionado a fondo sobre una eventual gira de despedida. “No he tenido esa conversación conmigo mismo ni con mi familia”, afirmó, dejando claro que cualquier decisión llegará más adelante.

La llegada de Luka Doncic a los Lakers el curso pasado marcó un punto de inflexión. LeBron pasó de ser el eje absoluto del proyecto a una figura icónica que acompaña la transición hacia el futuro. Su contrato finaliza esta temporada y, de continuar en Los Ángeles, se da por hecho que debería aceptar una reducción salarial respecto a los 52 millones de dólares que percibe actualmente.

¿Un último baile en otra franquicia?

Otra posibilidad es un cierre de carrera lejos de los Lakers. Golden State Warriors ya exploró la opción de reunirlo con Stephen Curry, su histórico rival en cuatro Finales consecutivas, y tampoco se descarta una tercera etapa en Cleveland.

Para Shaquille O’Neal, otra leyenda de la NBA, LeBron aún tiene margen. “Un año más, definitivamente”, pronosticó, aunque aseguró que cuando llegue el momento no habrá dudas.

“LeBron es muy calculador. Todo el mundo sabrá cuándo sea su último año”, sentenció.

Por ahora, no hay anuncio oficial. Pero las emociones, las palabras medidas y el contexto apuntan a que el final de una era podría estar más cerca de lo que la NBA quisiera admitir.

Temas
Te puede interesar

Sin LeBron James, la NBA conoce a sus "titulares" para el Juego de Estrellas

¿El Inter Miami en la Copa Libertadores? Presidente de la Conmebol le abre sus puertas a la idea

Barcelona resuelve una de sus grandes dudas al renovar a una de sus joyas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy