LeBron James y las señales de un adiós cada vez más cercano en la NBA

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

Los rumores sobre una posible retirada de LeBron James volvieron a tomar fuerza este miércoles tras una escena cargada de emoción en Cleveland . El astro de Los Angeles Lakers rompió en lágrimas durante un homenaje realizado por los Cavaliers, en lo que podría haber sido su última visita oficial a la ciudad donde se forjó su leyenda.

La imagen de King James, con el rostro cubierto por su camiseta mientras se proyectaba un video tributo, transformó una noche rutinaria de temporada regular en un potente recordatorio: incluso las carreras más extraordinarias llegan, tarde o temprano, a su final. A sus 41 años y en su temporada número 23 en la NBA , LeBron dejó al descubierto una vulnerabilidad poco habitual.

Cleveland, a solo media hora de su natal Akron, representa el origen y el corazón de su historia. Allí jugó casi la mitad de su carrera y conquistó en 2016 el único campeonato de la franquicia, un logro que selló una relación eterna con la afición pese a sus dos salidas del equipo, primero rumbo a Miami y luego a Los Ángeles.

Tras la derrota de los Lakers por 129-99, James evitó confirmar cualquier decisión sobre su futuro, pero tampoco cerró la puerta a la posibilidad de que haya sido su última aparición en la ciudad.

“No he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría ser”, declaró el máximo anotador histórico de la NBA.

LeBron James: Rendimiento intacto pese a la edad

Más allá de la carga emocional, el rendimiento de LeBron sigue siendo de élite. Promedia 22 puntos, 5,9 rebotes y 6,7 asistencias, números que invitan a pensar que aún tiene combustible para una temporada más, ya sea con los Lakers u otra franquicia.

El propio jugador aseguró que todavía no ha reflexionado a fondo sobre una eventual gira de despedida. “No he tenido esa conversación conmigo mismo ni con mi familia”, afirmó, dejando claro que cualquier decisión llegará más adelante.

La llegada de Luka Doncic a los Lakers el curso pasado marcó un punto de inflexión. LeBron pasó de ser el eje absoluto del proyecto a una figura icónica que acompaña la transición hacia el futuro. Su contrato finaliza esta temporada y, de continuar en Los Ángeles, se da por hecho que debería aceptar una reducción salarial respecto a los 52 millones de dólares que percibe actualmente.

¿Un último baile en otra franquicia?

Otra posibilidad es un cierre de carrera lejos de los Lakers. Golden State Warriors ya exploró la opción de reunirlo con Stephen Curry, su histórico rival en cuatro Finales consecutivas, y tampoco se descarta una tercera etapa en Cleveland.

Para Shaquille O’Neal, otra leyenda de la NBA, LeBron aún tiene margen. “Un año más, definitivamente”, pronosticó, aunque aseguró que cuando llegue el momento no habrá dudas.

“LeBron es muy calculador. Todo el mundo sabrá cuándo sea su último año”, sentenció.

Por ahora, no hay anuncio oficial. Pero las emociones, las palabras medidas y el contexto apuntan a que el final de una era podría estar más cerca de lo que la NBA quisiera admitir.