Neymar compartió accidentalmente el número de un compañero

“Creo que accidentalmente filtré tu número…”, señaló Neymar, a lo que de inmediato respondió Richarlison “Estás loco, ¿eh? Chicos, el que me llame aquí lo voy a bloquear. No me llamen”.

Neymar vaza o celular de Richarlison em live Sem querer esports ge 8950359

Posteriormente, mediante su cuenta de Instagram, el delantero del Everton recriminó a Neymar su indiscreción.

“5 minutos y ya tengo más de 10 mil mensajes. Gracias @neymarjr”, escribió Richarlison Andrade.

