FÚTBOL

Neymar refuta versión de Ancelotti y dice que quedó fuera de la lista de Brasil "por opción técnica"

La ausencia de Neymar fue la más destacada en la lista de convocados de Carlo Ancelotti el pasado lunes para los partidos de clasificación para el Mundial 2026

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

AFP / NELSON ALMEIDA

AFP / NELSON ALMEIDA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El astro Neymar contradijo este domingo al seleccionador Carlo Ancelotti y aseguró que su ausencia en la lista de convocados para los partidos de Brasil contra Chile y Bolivia responde exclusivamente a una decisión técnica, y no a problemas físicos, como había manifestado el DT.

"Tuve un edema en el abductor. Fue incómodo, en verdad que no fue nada del otro mundo, tanto que hoy jugué. Contra el Bahía (el domingo pasado) no iba a jugar (por sanción). Entonces, prefirieron preservarme de los entrenamientos para poder recuperarme. Creo que me quedé fuera (de la selección) por opción técnica, creo que no tiene nada que ver con mi condición física", afirmó Neymar tras finalizar el partido del Brasileirao en casa contra el Fluminense (0-0).

FÚTBOL

Neymar confirma dónde jugará en lo que resta del 2025
FÚTBOL

Neymar confirma dónde jugará en lo que resta del 2025
FÚTBOL

Ancelotti pide a Neymar "prepararse bien" para el Mundial de 2026
FÚTBOL

Ancelotti pide a Neymar "prepararse bien" para el Mundial de 2026

"Es la opinión del entrenador y la respeto. Ya que estoy fuera, nos queda apoyar nuestra selección para que puedan hacer buenos partidos", agregó.

La ausencia de Neymar fue la más destacada en la lista de convocados divulgada por Ancelotti el pasado lunes para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, contra Chile (el 4 de septiembre en Río de Janeiro) y Bolivia (el 9 de septiembre, en El Alto).

"Neymar no está (en la lista), tuvo un pequeño problema la última semana, pero a Neymar no necesitamos probarlo, todo el mundo conoce a Neymar, la comisión técnica, la selección, los aficionados conocen a Neymar. Como todos los otros, Neymar tiene que estar en una buena condición física para ayudar a la selección nacional a hacer las cosas bien en el Mundial", justificó Ancelotti para no incluir al capitán del Santos entre los convocados.

Larga ausencia

La última vez que Neymar vistió la 'verdeamarela' fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en su rodilla jugando contra Uruguay, en Montevideo.

Tras no jugar prácticamente durante más de un año, el atacante regresó al Santos a finales de enero de este año. Perseguido por las lesiones en sus primeros meses, Neymar disputó enteros ocho de los nueve últimos partidos del club, quedando fuera apenas el pasado fin de semana contra el Bahía por sanción.

Desde que llegó al Santos, Neymar ha disputado 20 encuentros entre Brasileirao, Campeonato Paulista y Copa de Brasil, con un total de seis goles y tres asistencias.

El empate de este domingo contra el Fluminense supuso el tercer partido seguido del Santos sin vencer. Actualmente, el 'Peixe' ocupa la 15ª plaza con 22 puntos en 21 jornadas, apenas uno más que el Juventude, primer equipo en zona de descenso.

FUENTE: AFP

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden, junto a la exvicepresidenta Kamala Harris.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
NARCOTRÁFICO

Radares, misiles y un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato potencian buques de EEUU en el Caribe

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez. 
España

Pedro Sánchez admite mala gestión en la prevención de incendios: "claramente insuficiente"

