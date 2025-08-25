lunes 25  de  agosto 2025
Brasil anuncia convocatoria sin Neymar ni Vinicius Júnior para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La selección de Brasil presentó este lunes su lista de convocados para los últimos dos partidos de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026

El atacante brasileño Neymar calienta antes de un partido del Al-Hilal, el 21 de octubre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Brasil presentó este lunes su lista de convocados para los últimos dos partidos de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026, y la gran sorpresa es la ausencia de Neymar y Vinicius Júnior, dos de sus máximas figuras

El entrenador Carlo Ancelotti, quien dirige a la Canarinha, explicó en rueda de prensa desde Río de Janeiro que Neymar no fue incluido debido a “un pequeño problema físico”, mientras que Vinícius tampoco estará disponible.

Brasil sin Neymar ni Vinícius en la fecha FIFA

Brasil ya tiene asegurada su clasificación al Mundial, pero aún debe disputar dos compromisos oficiales:

Brasil vs Chile – 4 de septiembre

Brasil vs Bolivia – 9 de septiembre

Ante estas bajas, Ancelotti optó por dar oportunidad a nuevas caras en la selección, en lo que será una prueba de recambio generacional.

Novedades en la convocatoria

Entre las principales sorpresas destacan:

Lucas Paquetá (West Ham) – mediocampista creativo que regresa tras buen rendimiento en la Premier League.

Joao Pedro (Chelsea) – delantero que tendrá una oportunidad de consolidarse en el ataque brasileño.

Con esta lista, Ancelotti busca no solo cerrar con solidez la eliminatoria, sino también preparar al equipo para llegar con variantes al Mundial de 2026.

Una convocatoria con mirada al futuro

La ausencia de Neymar y Vinícius abre la puerta para que jóvenes talentos y jugadores en buen momento asuman protagonismo. Aunque la selección ya está clasificada, estos partidos servirán como termómetro para medir alternativas de cara al próximo ciclo mundialista.

