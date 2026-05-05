martes 5  de  mayo 2026
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Santos abre investigación por altercado entre Neymar y Robinho Jr.

La prensa brasileña reportó que Robinho Junior, considerado una de las mayores promesas del club, acusó a Neymar de "agresión" tras el incidente

El delantero del Santos, Neymar, reacciona desde el banquillo durante un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

El delantero del Santos, Neymar, reacciona desde el banquillo durante un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El Santos de Brasil informó este lunes que abrió una investigación por un altercado entre Neymar y Robinho Junior durante una sesión de entrenamiento del equipo.

La prensa brasileña reportó que Robinho Junior, considerado una de las mayores promesas del club, acusó a Neymar de "agresión" tras el incidente, ocurrido el domingo en el centro de entrenamientos Rey Pelé, en Santos, estado de Sao Paulo.

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Según Globo Esporte, los representantes del joven jugador de 18 años notificaron al Santos que evalúan rescindir contrato si no se toman medidas.

"Fue iniciado, luego de los hechos, un proceso de investigación interna", anunció el club en un comunicado, sin dar mayores detalles sobre la riña.

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De acuerdo con medios de comunicación, todo empezó después de que Robinho Junior -hijo del exjugador del Real Madrid, Manchester City y el propio Santos, entre otros clubes- driblase a Neymar.

Según esos medios, el lance no gustó al astro de 34 años, que insultó a su compañero, le hizo una dura entrada y, entre empujones, le dio una bofetada.

"El departamento jurídico del club es el responsable de conducir la investigación", agregó el Santos.

Ni Neymar ni Robinho Jr. se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Decimosexto en el campeonato brasileño, bordeando la zona de descenso, el viejo equipo de Pelé visitará este martes a Deportivo Recoleta de Paraguay en la Copa Sudamericana. Tanto Neymar como Robinho Junior están en la convocatoria.

Neymar apura con el Santos sus opciones de convencer al italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, de incluirlo en su llamado para el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Ancelotti revelará la lista final el 18 de mayo.

Sánchez saca al Sevilla de la zona de descenso

El Sevilla salió de la zona de descenso de la liga española con una victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad este lunes, gracias a un gol de Alexis Sánchez en el minuto 50.

El tanto del delantero chileno de 37 años, certero desde casi el área pequeña, fue suficiente para que el Sevilla lograra un triunfo vital.

Los tres puntos le permiten alcanzar los 37, con los que supera al Alavés, que ahora ocupa la tercera y última plaza de descenso, con 36 unidades.

FUENTE: AFP

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