NFL evalúa la posibilidad de llevar juegos a Sudamérica

La liga ha realizado una agresiva labor para impulsar su marca a nivel internacional, añadiendo un 17mo partido al calendario regular para facilitar los viajes al extranjero y otorgarles a los equipos derechos de publicidad en distintas naciones.

“Existe pasión y demanda por nuestro juego y por la NFL fuera de Estados Unidos y es por eso que lo estamos analizando tan a fondo como lo hacemos”, dijo Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de los equipos y eventos internacionales, durante una conferencia telefónica.

El primer partido de campaña regular en Alemania, celebrado el año pasado, fue considerado un éxito. Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron 21-16 a los Seahawks de Seattle en Múnich.

“Hemos visto el impacto de traer un juego a un nuevo mercado como lo hicimos el año pasado en Alemania y el impacto a nivel local, la respuesta de los aficionados”, declaró O'Reilly.

O’Reilly señaló que no hay un plazo para dar a conocer una decisión sobre posibles nuevas ciudades. Sin embargo, confirmó que funcionarios de la liga realizaron visitas recientes a Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil, así como a Madrid, donde “construyeron relaciones, vieron los estadios y revisaron a socios de operación e infraestructura”.

En una entrevista reciente con The Associated Press, el director de la NFL para Europa y Reino Unido, Brett Gosper, dijo que aún no se descarta la posibilidad de un partido en 2024 en una nueva ciudad: “Examinamos esa posibilidad junto con los próximos años”.

O’Reilly señaló que no han realizado viajes de avanzada similares a otras ciudades, pero reiteró el interés de la liga en países como Francia y Australia.

Australia sería “complicado desde una perspectiva de distancia”, comentó. Pero es “un gran mercado en donde tenemos a una apasionada base de aficionados a la NFL”.

O’Reilly añadió que la liga espera volver “en los próximos años” al Estadio Azteca de la Ciudad de México, el cual está siendo renovado de cara al Mundial de 2026.

FUENTE: AP