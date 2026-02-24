martes 24  de  febrero 2026
Messi sobre no hablar inglés: "Te sentís medio ignorante"

El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, admitió que se arrepiente de no haber estudiado inglés de chico, pues siente como si hubiera perdido el tiempo

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El astro argentino Lionel Messi afirmó que se arrepiente de no haber estudiado más cuando era joven, especialmente inglés, en una entrevista con un podcast mexicano publicada este martes.

"Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico", reconoció el 10 en conversación con el podcast 'Miro de atrás', conducido por el exportero de la selección albiceleste Nahuel "Patón" Guzmán.

El capitán de Argentina y del Inter Miami, que esta campaña defiende la corona en la liga norteamericana (MLS), dijo que tuvo "tiempo de haber estudiado" y que se arrepentía "un montón" por no haberlo hecho antes.

"Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante, ¿viste? Digo 'qué boludo, cómo perdí el tiempo'", sostuvo.

Durante la entrevista, la estrella de 38 años, que se espera comande a los campeones de Catar 2022 en el Mundial de Norteamérica este verano boreal, contó que les dice a sus tres hijos "que aprovechen".

"No me faltó nada a mí, mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades", apuntó.

El nacido en Rosario, leyenda del FC Barcelona y con un paso gris por el PSG, también dijo que durante años le costó la exposición pública, pero que en los últimos años está "más relajado".

"Muchas veces la gente imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal: me gustan las pequeñas cosas, los detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro", aseguró.

Hakimi será juzgado por violación

El internacional marroquí y jugador del PSG, Achraf Hakimi, será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informó este martes a la AFP la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa.

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa", reaccionó el jugador en X.

"Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", añadió el internacional marroquí de 27 años.

FUENTE: AFP

