Ni 3.000 hits ni Cooperstown: Altuve va juego a juego

José Altuve, de los Astros de Houston, conecta un sencillo productor contra los Atléticos en la parte alta de la primera entrada de un juego en el Sutter Health Park en Sacramento, California.

Cuando el venezolano José Altuve es mencionado en el audio interno del Daikin Park , casa de los Astros de Houston , la ovación no se hace esperar. Para muchos, el segunda base es un futuro Salón de la Fama y poder verlo jugar es algo que agradecen. Y muchas veces el paleador responde con lo que ha sido su marca de fábrica: el hit.

Con 2.426 hits, nueve Juegos de Estrellas y dos títulos de Serie Mundial, el venezolano mantiene el foco en el presente mientras su nombre crece rumbo a Cooperstown. Para otros, seguir sumando hits hasta romper la barrera de los 3.000 es necesario para sellar su boleto al templo de los inmortales.

Mientras algunos lo ven como un ídolo y otros como parte de la cultura de Houston, tanto que tiene su propio día en la ciudad el siete de febrero, el venezolano prefiere ir centrado en cada turno, en cada juego y en cada día.

“Yo creo que tanto como los 600 hits que faltan, como el Salón de la Fama, son cosas que no pienso ni a mediano o corto plazo, ya es un futuro lejano”, suelta Altuve con la misma naturaleza, en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, con que conecta hits desde 2011 en las Grandes Ligas. “Yo creo que la manera que me gusta pensar a mí es el día a día, tenemos un buen equipo y llegar a los play-offs, ganar año tras año y ya cuando llegue el momento, si Dios lo permite y lograr esas hazañas, estaré contento de hacerlo”.

En tanto Altuve se mantiene sumiso a la actualidad, su mánager y sus compañeros de equipo ya visualizan y agradecen -igual que muchos fanáticos- estar viendo y compartiendo con un futuro Salón de la Fama.

“Sí, yo creo que honestamente si podrá ser un Salón de la Fama. Tiene una buena oportunidad de llegar a los 3,000 hits. En mi opinión, aunque llegue o no a esa cifra, cualquier jugador de esa calidad, con la longevidad que tiene, y el legado que tiene, siempre tendrá una buena oportunidad de entrar.”, dijo Christian Walker, inicialista de los Astros y compañero del venezolano desde hace dos temporadas.

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Para Joe Espada, mánager de los Astros, es un privilegio dirigir a Altuve. “Yo he tenido la oportunidad de verlo jugar por las últimas nueve temporadas, y uno como coach, como dirigente, quiere tener el privilegio de estar alrededor de un jugador así”, dijo el mánager de los siderales, que con frecuencia cuando se refiere a Altuve destaca el jugador que es y hace mención a que es un futuro miembro del Salón de la Fama.

“Cuando uno aspira a ser coach de Grandes Ligas, uno quiere estar alrededor de los mejores jugadores que hay, y yo he tenido la oportunidad, pues, de estar en esa. Y para mí lo más importante es el ser humano, no solamente el gran jugador que es, pero la oportunidad de conocerlo y estar con él y ver el impacto que ha tenido en la comunidad de aquí en Houston”, agregó el dirigente.

Pero los elogios no vienen solo de sus compañeros, dirigentes y seguidores. También sus rivales le muestran respeto. Aunque tengan que retarlo dentro del diamante, con sus voces solo tienen cosas buenas por decir.

“La verdad que obviamente uno se da cuenta de la trayectoria que tiene él, la carrera tan bonita que ha tenido, altas y bajas como todo, más buenas que malas, entonces la verdad que muy feliz por él, mi respeto para él”, dijo el cerrador mexicano de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz, que lo ha enfrentado decenas de veces.

“Agradecido por poder en algún momento haber estado en el mismo estadio y en el mismo juego con él. Obviamente como somos rivales y cuando empieza el juego no hay tiempo para pensar en nada de eso (que puede estar enfrentando a un futuro Salón de la Fama), pero fuera del terreno la verdad que es una persona increíble y estoy agradecido, agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar junto a él”, cerró su retador y rival de división.

Mientras el debate sobre los 3.000 hits y Cooperstown sigue creciendo, Altuve mantiene la misma postura de siempre: enfocarse en competir y ayudar a los Astros a ganar. Los números y reconocimientos ya lo colocan entre los grandes peloteros de su generación, pero dentro del clubhouse y fuera del terreno hay algo que se repite constantemente cuando se habla del venezolano: el respeto. Compañeros, rivales, dirigentes y fanáticos coinciden en que están viendo a un jugador que ya dejó una huella.

Premios y logros más destacados

MVP de la Liga Americana (2017)

2 veces campeón de Serie Mundial (2017, 2022)

9 Juegos de Estrellas

7 Bates de Plata

1 Guante de Oro

3 títulos de bateo en la Liga Americana

MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (2019)

Premio Hank Aaron de la Liga Americana (2017)