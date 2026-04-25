sábado 25  de  abril 2026
Béisbol

Regreso de Stowers brinda alivio para unos Marlins en necesidad

El patrullero, que fue invitado al Juego de Estrellas en la temporada anterior, tuvo que esperar 247 días para volver a saltar al terreno con Miami luego de que un par de lesiones lo alejaran del diamante

El jardinero Kyle Stowers, de los Miami Marlins, sonríe tras conectar un doble en un juego contra los Milwaukee Brewers, el 19 de abril de 2026.&nbsp;

El jardinero Kyle Stowers, de los Miami Marlins, sonríe tras conectar un doble en un juego contra los Milwaukee Brewers, el 19 de abril de 2026. 

Megan Briggs / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

No hay duda de que Kyle Stowers fue el pelotero más destacado de los Miami Marlins en la temporada pasada, cuando incluso recibió una invitación para el Juego de Estrellas. Eso hizo que su prolongada ausencia del terreno de juego fuera el doble, quizás el triple, de dolorosa para los peces en este comienzo de la campaña.

Stowers, que se fue de 3-2 en su regreso a la alineación del combinado dirigido por Clayton McCullough el domingo, tuvo que esperar 247 días para volver a saltar al terreno de juego con sus compañeros en un juego oficial de las Grandes Ligas.

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Su retorno tuvo un impacto inmediato en los Marlins, que en esa jornada dominical le pusieron punto final a una racha de cuatro reveses. No fue una coincidencia y dentro del clubhouse de Miami lo saben muy bien.

"Necesitamos una chispa en este momento", aseguró el infielder Connor Norby, en declaraciones recogidas por el portal oficial del club. "Se siente como que ningún rebote viene hacia nosotros. Es frustrante. Innings largos. No es un buen béisbol. Pero con 20 y pico de juegos disputados, todavía tenemos mucho tiempo. No hay pánico. Obviamente cuando añades el bate de Stowers te ayuda mucho. Nos da esa habilidad de conectar un jonrón de tres carreras, de batear un doble cuando lo necesitamos. Y desde el punto de vista del clubhouse, es un líder increíble. Sé que yo sigo mucho sus pasos y me apoyo bastante en él. Decir que estamos felices de recuperarlo es obvio", agregó.

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Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

Antes del regreso de Stowers el domingo, los Marlins habían perdido siete de sus últimos ocho duelos y el equipo promediaba 3.5 carreras por encuentro.

Previo a sufrir una lesión en el músculo oblicuo que acabó con su temporada el pasado mes de agosto, el jardinero se había convertido en uno de los mejores bateadores de toda la Liga Nacional. En 117 choques, lideró a su combinado con 25 cuadrangulares y registró la segunda mayor cantidad de empujadas (73).

El pasado 10 de abril, Stowers inició una asignación de rehabilitación en las menores, como parte de su proceso de recuperación tras una segunda lesión que sufrió en los últimos meses: una distensión de la corva derecha.

El exjugador de los Baltimore Orioles registró 19 apariciones al plato con la sucursal Triple A Jacksonville, con la que jugó en el jardín izquierdo, como bateador designado e incluso debutó en la primera base.

El californiano reforzará la parte media de una alineación de los Marlins que llegó a esa faena del domingo igualada con la tercera menor cantidad de vuelacercas conectados en toda la MLB.

"Que regresara y conectara un par de hits fue gigantesco", dijo McCullough. "Excelente para él que volviera contribuyendo y comenzara con el pie derecho. Los swings se vieron muy agresivos. Se vio balanceado. Es bueno tener a Kyle de regreso para profundizar nuestro lineup".

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