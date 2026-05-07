MLB suspende a dominicano Framber Valdez tras pelotazo a Trevor Story y pelea entre Tigres y Medias Rojas

El dominicano Framber Valdez #59 de los Detroit Tigers camina hacia el vestuario tras ser expulsado del partido durante la cuarta entrada contra los Medias Rojas de Boston

Las Grandes Ligas sancionaron al lanzador dominicano Framber Valdez con seis partidos de suspensión después de golpear al campocorto Trevor Story durante el duelo entre los Detroit Tigers y los Boston Red Sox, incidente que provocó una pelea que vació las bancas en el Comerica Park.

La Oficina del Comisionado anunció este miércoles la sanción contra el zurdo dominicano luego de considerar intencional el lanzamiento que impactó a Story en la cuarta entrada de la derrota 10-3 de Detroit frente a Boston.

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El vicepresidente de operaciones de MLB, Michael Hill, confirmó además que el mánager de Detroit, AJ Hinch, recibió una suspensión de un partido y una multa económica debido a los hechos ocurridos durante el encuentro.

El incidente que desató la trifulca

La tensión comenzó después de que Valdez permitiera jonrones consecutivos antes de enfrentar a Story. Posteriormente, el dominicano lanzó una recta de 94 mph (151 km/h) que impactó directamente al jugador de Boston, generando una inmediata reacción en ambos dugouts.

La situación escaló rápidamente y provocó una confrontación entre peloteros y cuerpos técnicos de ambos equipos sobre el terreno de juego.

Aunque Valdez fue expulsado tras el incidente, el pitcher negó haber actuado con intención.

“No fue intencional. Estaba tratando de lanzar un strike después de dos jonrones consecutivos y el lanzamiento simplemente se me escapó”, declaró el dominicano a medios estadounidenses mediante un intérprete.

AJ Hinch admite incomodidad tras lo sucedido

Pese a respaldar públicamente a sus jugadores durante la temporada, AJ Hinch dejó claro que no quedó conforme con la situación vivida en Detroit.

“Aquí jugamos un muy buen béisbol. Cuando terminas en ese tipo de enfrentamientos normalmente sientes que estás en tu derecho, pero esta vez no se sintió bien”, afirmó el dirigente de los Tigres.

Las declaraciones del estratega reflejan el malestar interno que dejó el incidente dentro de una franquicia que aspira a mantenerse competitiva en la Liga Americana.

Detroit sigue liderando pese al irregular inicio

A pesar de su discreto arranque de campaña con marca de 18-19, los Tigres continúan liderando la División Central de la Liga Americana y buscan consolidarse nuevamente como contendientes tras clasificar a los playoffs en las últimas dos temporadas bajo el mando de Hinch.

La suspensión de Valdez representa un golpe importante para la rotación de Detroit en un momento clave de la temporada.