domingo 27  de  septiembre 2026
BÉISBOL

No hay discusión para el MVP de la Americana

El cubano Yordan Álvarez llegó a la última semana de la temporada con 40 jonrones y 99 carreras impulsadas para perfilarse como el candidato ideal para el MVP

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, celebra luego de conectar un jonrón en un juego contra los Marineros de Seattle, el 22 de septiembre de 2026.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, celebra luego de conectar un jonrón en un juego contra los Marineros de Seattle, el 22 de septiembre de 2026.

STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES vía AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Si existe una estadística capaz de explicar por qué un jugador merece ser llamado “valioso”, esa es el Win Probability Added.

El WPA intenta medir cuánto cambian las probabilidades de victoria de un equipo como consecuencia de las acciones de un jugador. No se trata simplemente de cuántos jonrones conecta o cuántas carreras impulsa, sino de cuánto peso tienen sus actuaciones en el resultado de los partidos.

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Yordan Álvarez lidera la Liga Americana en esa categoría con un 6.52.

No es un dato menor. Tampoco una estadística aislada dentro de una temporada extraordinaria. Es, probablemente, uno de los argumentos más contundentes para explicar por qué el MVP de la Liga Americana debería ser el bateador de los Astros.

Álvarez llega a la última semana de la temporada con 40 jonrones, 99 carreras impulsadas, promedio de .313 y un OPS de 1.027. Lidera la Americana en OPS y porcentaje de embasado, mientras que su 179 de wRC+ lo coloca muy por encima del resto de los bateadores calificados.

Pero volvamos al WPA.

Porque ahí está la diferencia entre producir estadísticas y producir impacto.

Junior Caminero ha tenido una temporada extraordinaria. Sus 41 jonrones lo mantienen como el principal argumento alternativo para el premio. Pero si la discusión consiste en determinar qué bateador ha tenido mayor impacto en las probabilidades de ganar de su equipo, Álvarez tiene una respuesta estadística difícil de ignorar.

Y eso es precisamente lo que debería importar cuando hablamos del Jugador Más Valioso.

El MVP no debería convertirse en una carrera para determinar quién tiene el número más grande en una determinada columna. Un jugador puede liderar en jonrones; otro, en carreras impulsadas; otro, en bases robadas. La pregunta más importante es qué jugador ha reunido la mayor cantidad de elementos para convertirse en una fuerza determinante durante toda la temporada.

Un bateador diferente

Álvarez lo ha hecho. Y lo ha hecho después de disputar apenas 48 partidos en 2025 por culpa de las lesiones. Regresó este año y volvió a producir al nivel de una superestrella, hasta convertirse nuevamente en el eje ofensivo de Houston.

Incluso su reciente bajón ofensivo, que ha reducido sus posibilidades de conquistar la Triple Corona, no ha cambiado la dimensión de su temporada. MLB.com señala que su 179 de wRC+ sigue siendo al menos 27 puntos superior al de cualquier otro bateador calificado de la Liga Americana.

Por eso, el debate puede existir para decidir quién termina detrás de él.

Para el primer lugar, cada vez quedan menos argumentos. Yordan Álvarez ha sido el bateador más productivo, más completo y, especialmente, más determinante de la Liga Americana.

No hay discusión para el MVP.

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