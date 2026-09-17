Sandy Alcántara hace historia con los Marlins: primer salvamento de su carrera

Sandy Alcantara #22 de los Miami Marlins realiza un lanzamiento en la novena entrada contra los Arizona Diamondbacks en el Chase Field el 16 de septiembre de 2026 en Phoenix, Arizona. Los Marlins ganaron 4-3.

El dominicano Sandy Alcántara se convirtió en protagonista inesperado del triunfo de los Miami Marlins por 4-3 sobre los Arizona Diamondbacks al conseguir el primer salvamento de su carrera en las Grandes Ligas.

Con Miami todavía en la pelea por un puesto en los playoffs de la Liga Nacional, el manager Clayton McCullough recurrió a su principal lanzador para cerrar el partido en el noveno inning, apenas dos días después de que Alcántara realizara 101 lanzamientos en una apertura contra Arizona.

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El derecho, que lidera las Grandes Ligas con 206 entradas lanzadas esta temporada, necesitó apenas 13 lanzamientos para completar el noveno episodio. Consiguió dos elevados para los primeros outs y luego otorgó un boleto a Lars Nootbaar.

Arizona intentó aprovechar la situación con Jordan Lawlar como corredor emergente, pero el receptor Joe Mack lanzó a segunda base y puso fuera al corredor para terminar el partido.

Fue el primer salvamento de Alcántara en las Grandes Ligas. Sus ocho apariciones anteriores como relevista habían ocurrido durante su temporada de novato con los St. Louis Cardinals en 2017.

El dominicano suma ahora 201 aperturas en su carrera en las Mayores y se ha consolidado nuevamente como uno de los principales brazos de la rotación de Miami después de superar una cirugía Tommy John que le hizo perderse toda la temporada 2024.

Marsee impulsa el triunfo

Jakob Marsee fue el principal protagonista ofensivo de los Marlins al conectar un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning ante Merrill Kelly, su jonrón número 11 de la temporada.

Marsee también había conectado un doble en el segundo episodio, cuando Miami fabricó otras dos carreras. Heriberto Hernández impulsó una con un sencillo dentro del cuadro y otra llegó al plato después de un error de lanzamiento del tercera base Nolan Arenado.

Hernández terminó el encuentro con cuatro de los 10 imparables de los Marlins.

Por Arizona, Pavin Smith, Gabriel Moreno y Arenado conectaron jonrones. Moreno tuvo una noche de tres hits y elevó su promedio de bateo a .307.

Kelly, quien realizaba la apertura número 200 de su carrera en las Grandes Ligas, trabajó 4.2 innings, permitió siete hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, además de ponchar a nueve bateadores.

Una temporada exigente

Alcántara acumula 206 entradas en 32 aperturas esta temporada, con 13 victorias, 10 derrotas, efectividad de 3.84 y 149 ponches.

Su actual campaña representa además otro paso importante en su regreso tras la cirugía Tommy John. En 2022, el dominicano ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional después de liderar las Grandes Ligas con 228.2 entradas y registrar una efectividad de 2.28.

Miami mejoró su récord a 76-77 y continúa con posibilidades de alcanzar la postemporada. Arizona quedó con marca de 80-73 y se alejó a 3.5 juegos de San Diego en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional, cuando restan nueve partidos para los Diamondbacks.

Los Marlins tendrán un día de descanso antes de comenzar el viernes una serie de tres encuentros en San Diego.