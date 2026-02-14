sábado 14  de  febrero 2026
OPERATIVO FEDERAL

Redada policial termina con el cierre del bar La Lunita en Hialeah

La operación denominada “Luna Caída” dejó 14 detenidos, incluido el propietario. Además, se incautaron drogas, alcohol presuntamente ilegal y evidencia de explotación de máquinas de juego ilícitas.

Vista general del parqueo donde se encuentra la cafetería La Lunita.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE HIALEAH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HIALEAH. - Un operativo conjunto entre agencias federales y autoridades locales culminó este viernes con el cierre del bar La Lunita, en Hialeah, ubicado en la 2208 West 8th Court, tras una redada que dejó 14 personas detenidas, incluido el propietario del establecimiento, por su presunta vinculación con actividades ilícitas.

De acuerdo con información oficial, la intervención formó parte de la operación denominada “Luna Caída”, dirigida contra lo que las autoridades describen como "un negocio ilegal que operaba bajo la fachada de bar".

Durante el procedimiento, los agentes ejecutaron múltiples órdenes de arresto activas. En la operación también participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que detuvo a tres personas por violaciones migratorias.

Los funcionarios públicos informaron que durante la redada se incautaron sustancias controladas, alcohol presuntamente distribuido de manera ilegal y registros contables que evidenciarían el alquiler y operación de máquinas de juego ilícitas dentro del local.

Como antecedente, el 11 de enero de 2026 el establecimiento fue escenario de un tiroteo a plena luz del día, cuando, según la policía de Hialeah, una discusión entre dos hombres terminó en disparos en el área del estacionamiento, dejando a una persona herida. Tras el hecho, el responsable identificado como Daniel Odio Suárez, de 36 años, intentó huir en un vuelo de American Airlines con destino a La Habana, pero la aeronave fue regresada a la terminal del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde finalmente fue arrestado.

Hasta el momento la investigación vinculada con el caso del 13 de febrero de 2026 continúa abierta mientras las agencias involucradas analizan la evidencia recolectada y determinan posibles cargos adicionales contra los detenidos.

