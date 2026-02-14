sábado 14  de  febrero 2026
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"

La jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, "supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva", señaló María Corina Machado desde Múnich

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

Equipo de María Corina Machado / Eliezer Ruiz
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH. - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, abogó por "bloquear los flujos de dinero" que el régimen chavista venezolano utiliza "para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales".

"Necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela", argumentó este sábado 14 de febrero. Cifró en 20.000 los detenidos por motivos políticos durante el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, cuando más de 11.00 personas fueron ejecutadas y 2.000 torturadas.

Lee además
La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
POLÍTICA

María Corina Machado ve factible comicios libres en Venezuela en menos de un año
La líder venezolana María Corina Machado ante la CIDH
VENEZUELA

María Corina Machado ante la CIDH: "No hay transición con represión y sin libertades plenas"

La también Premio Nobel de la Paz 2025, dijo: "Ciertamente, varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones". Machado concedió una entrevista durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.

Aseguró: "Y una vez que desmantelamos el régimen, el régimen criminal en Venezuela, Cuba será la próxima. Nicaragua después. Por primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura".

Sistema de torturas

La dirigente defendió la necesidad de "aislar" a las élites del régimen venezolano y de aislar también "la penetración extrahemisférica en Venezuela, que también ha sido identificada". Esto en referencia a la colaboración de Caracas con países como Irán o Rusia.

Machado destacó que la actual jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, "es una parte esencial del cártel". "Ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe", advirtió.

Añadió; "Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración".

La líder opositora sostuvo expresó en el camino al cambio político venezolano,

En esa vía de cambio político, "necesitamos liberar a la Fuerza Armada venezolana de este grupo que está formado por unos pocos miles de individuos". "Solo unos pocos miles de individuos muy armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos", planteó.

A su vez, sostuvo que, durante años, "hemos denunciado y demostrado al mundo el grado de crímenes cometidos en Venezuela", indicó, situación que ha contrapuesto a la "acción decidida del Gobierno bajo el liderazgo del presidente Donald Trump".

"El único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos. Así que estamos muy agradecidos porque lo que sucedió el 3 de enero definitivamente abrió el camino para una transición a la democracia", apuntó en referencia a la incursión militar en la que fue apresado el exdictador Maduro.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez afirma que María Corina Machado debe rendir cuentas si regresa al país

Activista de Vente Venezuela excarcelada :"Lo único que hicimos fue defender la verdad"

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping.
ALARMA EN WASHINGTON

China aumenta su poderío nuclear y Trump reacciona

El chavismo excarceló a 17 presos políticos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, en la madrugada de este 14 de febrero. Dentro del grupo están los sindicalistas José Elías Torres, y William Lizardo, así como el joven Gabriel Sánchez Piña
DDHH

Régimen venezolano excarcela a otros 17 presos políticos: quedan 644

La amnistía es una esperanza para familiares de presos políticos en Venezuela. 
VENEZUELA

Para una verdadera ley de amnistía hay que cambiar hasta los jueces

Te puede interesar

La amnistía es una esperanza para familiares de presos políticos en Venezuela. 
VENEZUELA

Para una verdadera ley de amnistía hay que cambiar hasta los jueces

Por Olgalinda Pimentel
Vista general del parqueo donde se encuentra la cafetería La Lunita.
OPERATIVO FEDERAL

Redada policial termina con el cierre del bar La Lunita en Hialeah

Representante Demi Busatta, Alex Rizzo, comisionada Vicki López, concejal Doral Rafael Pineyro, senador Rene García, comisionado de Miami Ralph Rosado   
CABILDEO

Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Imagen de referencia patrulla de la Policía de Fort Lauderdale.
INCIDENTE CRIMINAL

Robo en Fort Lauderdale termina con un oficial apuñalado y un sospechoso detenido

El exmilitar venezolano Rafael Quero Silva, quien permanece detenido en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami. 
BAJO LA LUPA

Exmilitar venezolano acusado de tortura permanece detenido en Krome mientras víctimas buscan frenar su deportación