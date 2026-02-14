María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

MÚNICH. - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, abogó por "bloquear los flujos de dinero" que el régimen chavista venezolano utiliza "para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales".

"Necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela", argumentó este sábado 14 de febrero. Cifró en 20.000 los detenidos por motivos políticos durante el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, cuando más de 11.00 personas fueron ejecutadas y 2.000 torturadas.

La también Premio Nobel de la Paz 2025, dijo: "Ciertamente, varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones". Machado concedió una entrevista durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.

Aseguró: "Y una vez que desmantelamos el régimen, el régimen criminal en Venezuela, Cuba será la próxima. Nicaragua después. Por primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura".

Sistema de torturas

La dirigente defendió la necesidad de "aislar" a las élites del régimen venezolano y de aislar también "la penetración extrahemisférica en Venezuela, que también ha sido identificada". Esto en referencia a la colaboración de Caracas con países como Irán o Rusia.

Machado destacó que la actual jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, "es una parte esencial del cártel". "Ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe", advirtió.

Añadió; "Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración".

La líder opositora sostuvo expresó en el camino al cambio político venezolano,

En esa vía de cambio político, "necesitamos liberar a la Fuerza Armada venezolana de este grupo que está formado por unos pocos miles de individuos". "Solo unos pocos miles de individuos muy armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos", planteó.

A su vez, sostuvo que, durante años, "hemos denunciado y demostrado al mundo el grado de crímenes cometidos en Venezuela", indicó, situación que ha contrapuesto a la "acción decidida del Gobierno bajo el liderazgo del presidente Donald Trump".

"El único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos. Así que estamos muy agradecidos porque lo que sucedió el 3 de enero definitivamente abrió el camino para una transición a la democracia", apuntó en referencia a la incursión militar en la que fue apresado el exdictador Maduro.

FUENTE: Con información de Europa Press