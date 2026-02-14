sábado 14  de  febrero 2026
Exmilitar venezolano acusado de tortura permanece detenido en Krome mientras víctimas buscan frenar su deportación

Cinco denunciantes buscan impedir que el excomandante venezolano Rafael Quero Silva sea deportado, mientras avanza un proceso migratorio paralelo a acusaciones civiles por tortura.

El exmilitar venezolano Rafael Quero Silva, quien permanece detenido en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami.

El exmilitar venezolano Rafael Quero Silva, quien permanece detenido en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami. 

CAPTURA DE PANTALLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El exmilitar venezolano Rafael Quero Silva permanece detenido en el Centro de Procesamiento Krome, en el sur de Florida, mientras avanza un proceso migratorio que podría definir si es deportado a Venezuela o si permanece en Estados Unidos enfrentando acciones civiles impulsadas por personas que aseguran haber sido víctimas de tortura bajo su mando.

El caso fue dado a conocer inicialmente por Telemundo 51, que informó que el arresto del exmilitar respondió a violaciones a las leyes migratorias estadounidenses y no a las denuncias de violaciones a derechos humanos que pesan en su contra desde su etapa como comandante dentro de la estructura militar venezolana.

Registros oficiales citados en ese reporte indican que Quero Silva ingresó a EEUU por Miami el 20 de junio de 2016 con visa de turista B-2. Su detención ocurrió el 27 de febrero de 2025, tras quedar en condición migratoria irregular al vencerse ese permiso.

La situación tomó mayor relevancia después de que cinco personas presentaran demandas civiles en su contra, alegando haber sido víctimas de represión y tortura entre 2013 y 2014, en el contexto de las protestas registradas en Venezuela tras las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador frente al opositor Henrique Capriles.

Entre los denunciantes figura Andrés Colmenares Farías, actualmente exiliado en España. De acuerdo con testimonios recogidos en el trabajo periodístico inicial, asegura haber sido detenido el 16 de abril de 2013 en Barquisimeto durante manifestaciones relacionadas con el reclamo de recuento electoral y haber sido golpeado durante varias horas bajo órdenes del entonces comandante militar.

Colmenares también relató haber observado el traslado de mujeres detenidas a áreas separadas dentro del destacamento militar donde se encontraba retenido, de donde, según su testimonio, salían horas después en condiciones físicas y emocionales deterioradas.

El caso tomó un giro cuando otro de los afectados aseguró haber reconocido a Quero Silva tras verlo participar como extra en la telenovela Mi Familia Perfecta, producida por la cadena televisiva Telemundo. Ese reconocimiento derivó en denuncias ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y permitió que otros presuntos damnificados se sumaran a los señalamientos.

El proceso migratorio avanza en paralelo a la demanda civil presentada en su contra en territorio estadounidense. El abogado de inmigración John De La Vega, citado en el reporte inicial, explicó que el caso resulta inusual por la coexistencia de ambos procesos judiciales.

La defensa presentó una apelación dentro del proceso migratorio, cuya resolución podría tardar entre cuatro y seis meses, período durante el cual el exmilitar permanecería detenido.

Los denunciantes han señalado que su principal objetivo no es la compensación económica solicitada en la demanda civil, sino evitar que el señalado chavista sea deportado a Venezuela, al considerar que allí podría no enfrentar un proceso judicial por las acusaciones en su contra, las cuales Quero Silva ha negado en todo momento.

