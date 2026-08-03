lunes 3  de  agosto 2026
Fútbol

Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030

Mauricio Pochettino renovó su contrato con la selección de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030 tras liderar al equipo a los octavos de final en la Copa del Mundo de 2026.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, celebra la victoria tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, celebra la victoria tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California

Por Pedro Felipe Hernández

Mauricio Pochettino continuará como seleccionador de Estados Unidos tras acordar una extensión de contrato por cuatro años que lo mantendrá al mando del equipo hasta la Copa del Mundo de 2030.

El técnico argentino, de 54 años, asumió el cargo en octubre de 2024 y dirigió a la selección estadounidense en el Mundial de 2026, donde alcanzó los octavos de final antes de caer por 4-1 frente a Bélgica. A pesar de la eliminación, el combinado anfitrión logró avances históricos al asegurar su clasificación desde la fase de grupos con un partido de anticipación y conseguir tres victorias en una misma Copa del Mundo.

Lee además
Las jugadoras estadounidenses Venus (izq) y Serena Williams hablan durante un partido de dobles en Wimbledon, el 30 de junio de 2016.
TENIS

Hermanas Williams reciben invitación para jugar dobles en Cincinnati
El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.
FÚTBOL

Messi y el Inter Miami buscan dar otro golpe de autoridad en la Leagues Cup

Pochettino destacó que la conexión entre el equipo y la afición fue determinante para aceptar la renovación. "Lo que ocurrió durante el Mundial, esa conexión con la gente y con toda la organización, fue un punto clave", afirmó.

El estratega considera que Estados Unidos demostró que puede competir con las principales potencias del fútbol y aseguró que la diferencia con las mejores selecciones "no es tan grande". Además, cree que el crecimiento del deporte en el país puede consolidarse durante el próximo ciclo mundialista.

Con la mirada puesta en 2030, Pochettino adelantó que iniciará una nueva etapa en la que buscará desarrollar a jóvenes talentos, especialmente para reforzar posiciones como la portería y la defensa central, donde considera que aún existe margen de mejora.

Antes de asumir el banquillo estadounidense, el argentino dirigió al Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. También reconoció que existieron conversaciones entre su representante y el AC Milan antes de que el club italiano optara por contratar a Rúben Amorim.

Aunque aseguró que su intención es completar el ciclo hasta 2030, Pochettino admitió que en el fútbol todo puede cambiar rápidamente. "Cuatro años es mucho tiempo. Hoy te quieren y en unas semanas todo puede ser diferente", comentó.

Desde su llegada, el argentino acumula un balance de 17 victorias —incluyendo un triunfo por penales—, un empate y 13 derrotas. Ahora buscará consolidar un proyecto que tiene como objetivo convertir a Estados Unidos en un aspirante real al título mundial.

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Barcelona admite que el equipo necesita refuerzos en ataque

Xabi Alonso deja atrás su salida del Real Madrid y mira al futuro con el Chelsea

Tim Payne, sensación del Mundial 2026, se estrenó con un golazo en Paraguay

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México
CINE

Cinelatino presenta 14 películas para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Florida el tercer peor estado para tener un bebé en Estados Unidos
MUY REZAGADA

Florida entre los peores lugares de EEUU para parir, según estudio

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio