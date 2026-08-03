Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, celebra la victoria tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California

Mauricio Pochettino continuará como seleccionador de Estados Unidos tras acordar una extensión de contrato por cuatro años que lo mantendrá al mando del equipo hasta la Copa del Mundo de 2030.

El técnico argentino, de 54 años, asumió el cargo en octubre de 2024 y dirigió a la selección estadounidense en el Mundial de 2026, donde alcanzó los octavos de final antes de caer por 4-1 frente a Bélgica. A pesar de la eliminación, el combinado anfitrión logró avances históricos al asegurar su clasificación desde la fase de grupos con un partido de anticipación y conseguir tres victorias en una misma Copa del Mundo.

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Pochettino destacó que la conexión entre el equipo y la afición fue determinante para aceptar la renovación. "Lo que ocurrió durante el Mundial, esa conexión con la gente y con toda la organización, fue un punto clave", afirmó.

El estratega considera que Estados Unidos demostró que puede competir con las principales potencias del fútbol y aseguró que la diferencia con las mejores selecciones "no es tan grande". Además, cree que el crecimiento del deporte en el país puede consolidarse durante el próximo ciclo mundialista.

Con la mirada puesta en 2030, Pochettino adelantó que iniciará una nueva etapa en la que buscará desarrollar a jóvenes talentos, especialmente para reforzar posiciones como la portería y la defensa central, donde considera que aún existe margen de mejora.

Antes de asumir el banquillo estadounidense, el argentino dirigió al Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. También reconoció que existieron conversaciones entre su representante y el AC Milan antes de que el club italiano optara por contratar a Rúben Amorim.

Aunque aseguró que su intención es completar el ciclo hasta 2030, Pochettino admitió que en el fútbol todo puede cambiar rápidamente. "Cuatro años es mucho tiempo. Hoy te quieren y en unas semanas todo puede ser diferente", comentó.

Desde su llegada, el argentino acumula un balance de 17 victorias —incluyendo un triunfo por penales—, un empate y 13 derrotas. Ahora buscará consolidar un proyecto que tiene como objetivo convertir a Estados Unidos en un aspirante real al título mundial.