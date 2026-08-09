domingo 9  de  agosto 2026
Fútbol

Inter Miami y De Paul se vuelcan con Messi tras la muerte de su padre

Inter Miami y Rodrigo De Paul acompañaron a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi, en una emotiva jornada de la Leagues Cup 2026.

Jugadores del Inter Miami (izquierda) y del Monterrey permanecen en el campo durante un homenaje a Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, antes del partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 entre el Inter Miami CF y el Monterrey en el Nu Stadium de Miami

Jugadores del Inter Miami (izquierda) y del Monterrey permanecen en el campo durante un homenaje a Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, antes del partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 entre el Inter Miami CF y el Monterrey en el Nu Stadium de Miami

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami y Rodrigo De Paul acompañaron a Lionel Messi en una jornada marcada por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, durante la derrota 2-1 ante Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.

Messi viajó a Rosario, Argentina, para asistir al funeral de su padre, por lo que no estuvo presente en el encuentro. Sus compañeros saltaron al campo con brazaletes negros y el estadio guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

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Los aficionados del Inter Miami también expresaron su solidaridad con el capitán argentino mediante carteles con mensajes como “Lo siento, Messi”, “I love you Messi” y “Fuerza Leo”, además de un tifo con el rostro del futbolista.

De Paul dedicó su gol a Messi

Rodrigo De Paul fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la noche. A los 32 minutos, el argentino recibió una asistencia de Casemiro y marcó con un potente disparo desde unos 25 metros.

Inmediatamente después, De Paul se quitó la camiseta número 7 para mostrar otra con el número 10 de Messi. Luego levantó la mirada hacia el cielo, en un claro gesto de apoyo a su compañero y amigo.

Monterrey reaccionó en la segunda parte. Hugo Cuypers empató en el minuto 47, mientras que Diego Rossi marcó el definitivo 2-1 en el minuto 90.

El técnico de Monterrey, Matías Almeyda, también tuvo palabras de apoyo para Messi y recordó el reciente fallecimiento de su propio padre.

“Cada uno que pierde a su padre en la vida pasa por un momento realmente doloroso”, expresó el entrenador argentino, quien aseguró que comprendía el difícil momento que atraviesan Messi y su familia.

Antes del encuentro, Inter Miami anunció además que su entrenador, Guillermo Hoyos, y los jugadores no ofrecerían declaraciones después del partido como una medida excepcional por la situación.

Con la derrota, Inter Miami quedó con tres puntos en el undécimo puesto de la Zona MLS, mientras que Monterrey consiguió sus primeras tres unidades y se ubicó séptimo en la Zona de la Liga MX.

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