domingo 9  de  noviembre 2025
MOTORES

Norris gana el Gran Premio de Brasil de la F1 y abre brecha en la cima

Lando Norris cruzó la meta en el primer puesto del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

NELSON ALMEIDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El británico Lando Norris, de McLaren, completó este domingo un impecable fin de semana al ganar el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y abrir brecha como líder del mundial de pilotos pese a una descomunal carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli, segundo, y del Red Bull de Verstappen, tercero después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025. 
Fórmula 1

Verstappen aprovecha los choques de McLaren y se lleva el sprint de Austin
El piloto holandés Max Verstappen, ganador de la carrera de Red Bull Racing, llega al podio mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, observa al final del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 19 de octubre de 2025. 
Fórmula 1

Verstappen saca su mejor versión en Austin y complica a los McLaren

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo, y Verstappen llega a 341.

La siguiente carrera en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

Séptimo triunfo para el líder

Norris, que había retomado el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, fue dominante el fin de semana en la casa del legendario Ayrton Senna.

El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera esprint el viernes; y había conquistado el triunfo en la mini-carrera y la "pole position" para el GP de Brasil, el sábado.

Es el séptimo triunfo de la temporada para él, tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

Piastri perdió terreno en una carrera en la que tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos tras un incidente con Antonelli y el monegasco Charles Leclerc, en el que el piloto de Ferrari fue el más perjudicado, debiendo retirarse de la prueba.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Antonelli, por su parte, volvió a sorprender tras haber escoltado a Norris en la clasificación del sábado.

Fue la mejor figuración de la temporada para el novato italiano.

Verstappen, aunque Norris se escapa, no se rinde en su pugna por un quinto campeonato, con una espectacular remontada hasta el podio. No necesitó lluvia esta vez, como en su triunfo del año pasado, pues no hubo más que ligeras lloviznas en la jornada.

Fiesta muy corta

El ídolo de la casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), solo estuvo segundos sobre la pista.

El piloto de 21 años debió retirarse tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.

"¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviese allí", se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo.

Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.

FUENTE: AFP

