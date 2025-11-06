jueves 6  de  noviembre 2025
MOTORES

Norris y Piastri reanudan su lucha en el GP de Brasil, con Verstappen al acecho

A falta de cuatro carreras, Lando Norris encabeza la clasificación con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), estrecha la mano de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de automovilismo de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 6 de julio de 2025.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), estrecha la mano de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de automovilismo de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 6 de julio de 2025.

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- Ya en la recta final de la temporada, el británico Lando Norris, de McLaren, defiende este fin de semana en el Gran Premio de Brasil el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, tras recuperar el mando con una arrolladora victoria en México.

A falta de cuatro carreras, Norris encabeza la clasificación con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri; mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mantiene vivas sus aspiraciones de ganar su quinto título consecutivo.

Ganador de esta carrera en 2019, 2023 y 2024, Verstappen ocupa el tercer lugar, a 36 unidades del puntero, y su resurgir en los últimos grandes premios amenaza con desestabilizar a los McLaren.

El circuito de Interlagos, en Sao Paulo, estará de fiesta, pues volverá a tener a un brasileño en pista con el joven Gabriel Bortoleto, novato de Sauber. El último había sido Felipe Massa en 2017.

Duelo entre los McLaren, ¿bajo la lluvia?

Con su victoria en México el 26 de octubre, Norris sumó su sexta conquista del año (tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña y Hungría) y recuperó el liderato del campeonato.

Comandó de punta a punta y cerró con una ventaja de 30.324 segundos con respecto a su escolta en la prueba, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

Su pulso con Piastri ha marcado el año con los dominantes autos de McLaren, escudería que garantizó a principios de octubre el campeonato de constructores.

No obstante, hay un elemento que trae incertidumbre: pronóstico de lluvia a lo largo del fin de semana, un factor que el año pasado ya le jugó una mala pasada en su pugna por la corona con Verstappen.

"Conducir con lluvia es una de las experiencias más difíciles e impredecibles que existen. A menudo es más divertido y puede ser mejor para las carreras", pero "hace que las cosas sean un poco más complicadas", dijo Norris, de 25 años, en declaraciones divulgadas por McLaren.

Aliada de "Mad Max", la lluvia puede resultar determinante el fin de semana, debido a que el GP de Brasil celebrará el penúltimo esprint de la temporada, una oportunidad adicional para que el neerlandés recorte ventaja frente a los monoplazas papayas.

Un "lugar especial"

El tetracampeón mundial vuelve a una pista que se le da bien. Y, si de lluvia se trata, el año pasado dio una exhibición bajo un intenso aguacero.

"Para mí Brasil es un lugar especial", dijo Verstappen.

Celebrando la ocasión, estrena un casco con los colores verde, amarillo y azul de la bandera brasileña.

"Volver a una pista de la vieja escuela, ver su atmósfera y ser parte de ella es increíble", continuó en un video en redes sociales con el que anunció su nueva equipación.

Verstappen es pareja de la modelo e influenciadora brasileña Kelly Piquet, hija del tricampeón Nelson Piquet. Este año tuvieron una niña.

El neerlandés, de 28 años, podría escalar entre los pilotos más ganadores de la historia de esta carrera: el alemán Michael Schumacher la conquistó cuatro veces y el francés Alain Prost sumó seis triunfos.

Factor Bortoleto

Bortoleto pone sabor local en un país de grandes campeones como Ayrton Senna, Piquet o Emerson Fittipaldi.

Con Sauber, el piloto de 21 años ha sumado puntos en cinco grandes premios, con el sexto lugar en Hungría como mejor ubicación.

Hay furor en Brasil, donde también se espera parcialidad argentina para apoyar al otro latinoamericano de la parrilla, Franco Colapinto (Alpine).

La prueba estrena mascota, una mariposa verdeamarilla llamada BorBoleto, juego de palabras con el apellido del corredor y el nombre del insecto en portugués ("borboleta").

A la vez, las ventas de las entradas de Interlagos de la firma Absolut Sport, que comercializa tickets de la F1, subieron más de 120% este año, según el mánager de la compañía en el país, Joaquim Lo Prete.

Y la afición rejuvenece: el promedio de edad de los compradores de paquetes vendidos por la compañía Soccer Hospitality, por ejemplo, ronda los 30 años, señal de una nueva generación de fans tras los años inolvidables de Senna.

El último brasileño que ganó este GP fue Massa, en 2008, temporada en la que fue subcampeón por detrás de Lewis Hamilton, otro consentido de la afición brasileña. No fue un triunfo feliz, pues era la última carrera de la temporada y el británico acabó con un punto más que él.

FUENTE: AFP

