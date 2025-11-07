viernes 7  de  noviembre 2025
Fórmula 1

Lando Norris logra la Pole en el Gran Premio de Brasil

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, pasa por el pit lane durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2025.&nbsp;

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, pasa por el pit lane durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, saldrá el sábado desde la primera posición en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo.

Norris, que más temprano había sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres, firmó este viernes la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación para la esprint en el circuito de Interlagos, con crono de 1:09.243 minutos.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero de la escudería McLaren, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y el tercer mejor tiempo, respectivamente.

Antonelli marcó 1:09.340 y Piastri tuvo registro de 1:09.428.

"Hicimos lo que teníamos que hacer"

"Hicimos el trabajo. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era ser los más rápidos hoy", comentó Norris, aunque expresó que "fue un poco más difícil" de lo que le hubiera "gustado".

"Muchos autos estuvieron muy igualados", explicó el británico de 25 años, quien hace dos semanas retomó la cima del Mundial de pilotos con su victoria en el Gran Premio de México.

"No me sentí del todo cómodo, pero aún así es un gran resultado", agregó.

Piastri tuvo una sensación similar.

"No fue ideal", pero "me sentí un poco más contento que en el último par de semanas. Podemos pelear con lo que tenemos", manifestó el australiano.

La carrera esprint se disputará el sábado a partir de las 11H00 locales (14H00 GMT).

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial don 357 puntos, uno más que Piastri. Tercero marcha el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 36 unidades del puntero.

Verstapen (6º) largará en la segunda fila en el esprint junto al británico George Russell (4º), de Mercedes, y el español Fernando Alonso (5º), de Aston Martin.

El Top-10 de la sesión lo completaron el canadiense Lance Stroll (7º), compañero de Alonso en Aston Martin; el monegasco Charles Leclerc (8º), de Ferrari; el francés Isack Hadjar (9º), de Racing Bulls, y el alemán Nico Hülkenberg (10º), de Sauber.

Bortoleto, eliminado en la Q2

Primer local que corre en el Gran Premio de Brasil desde 2017, Gabriel Bortoleto pasó el primer corte de la clasificación para la esprint, pero quedó en el segundo. Su último antecesor en la cita es Felipe Massa.

Bortoleto (14º), de Sauber, fue eliminado en la Q2 junto al británico Lewis Hamilton (11º/Ferrari), el tailandés Alex Albon (12º/Williams), el francés Pierre Gasly (13º/Alpine) y el británico Oliver Bearman (15º/Hass).

El novato e ídolo local lamentó no haber podido pasar la Q2, aunque se dijo "feliz de estar conduciendo aquí frente a los fans".

"Disculpas por no haber ido a la Q3", declaró a la televisión brasileña.

Alonso fue el más veloz en este corte.

Los cinco pilotos que no sobrevivieron la Q1 fueron el argentino Franco Colapinto (16º/Alpine), el neozelandés Liam Lawson (17º/Racing Bulls), el japonés Yuki Tsunoda (18ª/Red Bull), el francés Esteban Ocon (19º/Haas) y el español Carlos Sainz Jr (20º/Williams).

FUENTE: AFP

