sábado 8  de  noviembre 2025
MOTORES

Norris amplía su ventaja en la cima tras ganar un accidentado esprint en Brasil

El británico Lando Norris, de McLaren, reforzó su puesto como líder del campeonato luego de alzarse con el triunfo en la carrera esprint de este sábado

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante el primer día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir, el 26 de febrero de 2025.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante el primer día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir, el 26 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Brasil y refuerza su liderato en el mundial de pilotos.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 365 puntos, mientras que su compañero de escudería, Oscar Piastri, queda con 356 en la segunda posición de la clasificación general.

El australiano debió abandonar el esprint tras chocar en una curva en la séptima de las 24 vueltas y vio al tetracampeón mundial Max Verstappen, tercero en la general, recortale distancia luego de que el neerlandés acabara en la cuarta plaza.

El puntero fue escoltado por los Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli y el británico George Russell, en una accidentada carrera en la pista húmeda del circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

Llovió en la madrugada, pero no en la competencia, en medio de preocupaciones por una alerta climática lanzada el viernes por las autoridades locales.

Además de Piastri, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) se retiraron por accidentes.

Complicaciones en carrera

El británico Oliver Bearman (Hass) dio un trompo tras un toque del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en la salida, un incidente bajo investigación. Ambos pilotos siguieron en pista.

Fue el primero de los incidentes en la mítica prueba paulista, la casa del legendario Ayrton Senna.

La séptima vuelta fue caótica: Piastri, el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) y Colapinto se salieron del trazado en la misma curva.

Piastri y Colapinto abandonaron. Hülkenberg, en cambio, se mantuvo en carrera.

Los comisarios sacaron la bandera roja y el esprint estuvo paralizado por 24 minutos.

La minicarrera, la penúltima de la temporada bajo este formato, se reanudó con Norris, Antonelli y Russell en las primeras tres posiciones, seguidos por Verstappen.

Antonelli apretó hasta el final, pero el líder de la clasificación de pilotos supo mantener la posición de vanguardia.

En la última vuelta llegó el momento del abandono de Bortoleto, primer brasileño en el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017. Chocó después de tener problemas con el volante de su monoplaza antes de adentrarse en la llamada S de Senna, la primera curva del autódromo.

FUENTE: AFP

