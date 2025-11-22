sábado 22  de  noviembre 2025
Norris sigue intratable y se apropia de la "pole" del GP de Las Vegas

Ganador de las dos últimas carreras, el británico Lando Norris estará en posición de dar un golpe casi definitivo el sábado en la capital del juego

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, pasa por el pit lane durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2025.

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAS VEGAS.- El británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, se aseguró este viernes el primer lugar de la parrilla para el Gran Premio de Las Vegas en una emocionante clasificación bajo la lluvia.

Ganador de las dos últimas carreras, Norris estará en posición de dar un golpe casi definitivo el sábado en la capital del juego, antepenúltima prueba del calendario.

El británico fue el que mejor se adaptó a las condiciones extremadamente resbaladizas que causó la temprana lluvia, hasta arrebatarle la "pole" en el último suspiro a Max Verstappen (Red Bull) por 0.323 segundos.

"Eso fue estresante como el infierno", reconoció Norris tras auparse al primer lugar en su último intento.

"Sentí que los primeros sectores fueron buenos, pero está muy resbaladizo ahí fuera. Tan pronto como tocas un poco el bordillo, como lo hice yo, el auto se descontrola y te acercas peligrosamente al muro", describió.

"No son las condiciones más agradables. Pero estoy feliz de que haya dejado de llover y hayamos podido hacer una buena clasificación", afirmó.

Aunque se siente habitualmente cómodo bajo el agua, Verstappen reconoció que el impacto de la lluvia en el asfalto de la avenida de los casinos fue demasiado desafiante.

"No es divertido, te lo puedo asegurar", dijo el neerlandés. "Me gusta conducir bajo la lluvia, pero esto se sintió más como conducir sobre hielo. Tomó mucho tiempo hacer que los neumáticos funcionaran un poco."

El defensor del título es uno de los dos pilotos que todavía pueden evitar que Norris inaugure su palmarés.

El australiano Oscar Piastri, el otro aspirante, vio cómo su compañero de McLaren le sacaba 1.027 segundos en la "qualy" y tendrá que remontar desde la quinta posición.

"Hubo algunas cosas al inicio de la vuelta que no salieron bien desde el punto de vista operativo", reconoció Piastri. "Tuve que lidiar con algunas cosas que no salieron como quería".

Desastre de Hamilton

El español Carlos Sainz (Williams) se coló entre los favoritos hasta instalarse en el tercer lugar de salida para el Gran Premio del sábado, que arrancará a las 20H00 locales (04H00 GMT del domingo).

Para Norris, que le saca 24 puntos a Piastri y 49 a "Mad Max", fue su tercera "pole" consecutiva tras las logradas en México y Brasil, donde sumó triunfos con los que desbancó a Piastri del liderato del Mundial.

Ahora dispone de una oportunidad de oro para viajar a las dos últimas pruebas de Catar y Abu Dabi con todo a favor para acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen.

El argentino Franco Colapinto se metió en la segunda parte de la clasificación, pero un error lo hizo patinar y terminar último del sector.

El joven piloto de Alpine partirá desde el decimoquinto lugar, mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) lo hará desde el decimoctavo.

El británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón mundial, vivió una de las peores clasificaciones de su carrera al concluir en el vigésimo y último lugar.

FUENTE: AFP

