Norris logra el mejor tiempo en un caótico ensayo en Las Vegas

LAS VEGAS.- El británico Lando Norris , líder del Mundial de Fórmula 1 , completó el jueves la vuelta más rápida de los segundos ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos), que revivieron el caos de dos años atrás con una doble bandera roja.

El piloto de McLaren , que aventaja por 24 puntos a su compañero australiano Oscar Piastri , fue 0.029 segundos más rápido que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo clasificado, en los entrenamientos nocturnos en la capital del juego.

Cuando aún le quedaban 20 minutos a la sesión, se levantó la primera bandera roja en el circuito urbano de la célebre avenida de los casinos.

Los autos abandonaron la pista ante el aviso de que una tapa de alcantarilla podía estar suelta.

En esta ocasión no se registró ningún accidente, pero el episodio azuzó el fantasma de lo ocurrido en 2023, en el día del regreso de la Fórmula 1 a la llamada "Ciudad del Pecado" tras cuatro décadas de ausencia.

En aquel entonces sí saltó la tapa de una alcantarilla provocando daños en la parte delantera del monoplaza del español Carlos Sainz.

El incidente motivó la cancelación de la primera tanda de ensayos y una revisión del trazado que retrasó el comienzo de la segunda en dos horas y media.

Este jueves, los monoplazas fueron autorizados a regresar al asfalto a seis minutos de completarse la hora de sesión.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había fijado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos, salió de pista en una curva al sufrir un problema con la caja de cambios, antes de que apareciera una segunda bandera roja que dio por concluida la sesión anticipadamente.

"No logramos obtener demasiado de la segunda sesión debido a las interrupciones, pero tuvimos una sensación ligeramente mejor que en la primera", declaró Norris, quien fue sexto en el turno inicial.

"Hicimos algunos buenos progresos", afirmó e indicó que quedan "algunos aspectos positivos sobre los que construir y algunas áreas para intentar mejorar de cara a mañana".

En el Gran Premio del sábado, Norris no puede asegurar el título mundial, pero aspira a agrandar la brecha con Piastri y el neerlandés Max Verstappen para coronarse en las últimas paradas de Catar y Abu Dabi.

Terreno resbaladizo

Piastri, que concluyó en el decimocuarto puesto a 0.891s de Norris, está bajo máxima presión después de que dejara escapar la ventaja de 34 puntos que tenía a finales de agosto.

De su lado, Verstappen, a 49 puntos del liderato, trata de mantener vivas sus últimas opciones de remontada.

La estrella de Red Bull, ganador de los cuatro últimos Mundiales, fue noveno en la segunda sesión, a 0.503s, después de ser cuarto en el primer turno.

"Hace mucho más frío aquí y la superficie es muy resbaladiza, por lo que no puedes compararla con otras pistas. No es un hecho que vayas a ser rápido aquí", dijo 'Mad Max' sobre las condiciones nocturnas de este Gran Premio.

Los problemas de adherencia al asfalto surgieron desde la primera toma de contacto y muchos pilotos derraparon o fallaron en las frenadas en algunas curvas. El propio Norris, incluso, tocó un muro en un incidente sin consecuencias.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que terminó en el vigésimo y último puesto en el primer entrenamiento, mejoró hasta el decimosexto en el segundo.

La tercera y última tanda de ensayos se celebrará el viernes a las 16H30 locales (00H30 GMT del sábado), antes de la clasificación de las 20H00 (04H00 GMT).

