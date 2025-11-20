jueves 20  de  noviembre 2025
Felipe Massa podrá llevar a juicio sus acusaciones sobre el título de Fórmula 1 de 2008

Massa, expiloto de la Fórmula 1 que ahora compite en Brasil, había acudido en marzo de 2024 al Tribunal Superior de Justicia de Londres por este caso

El expiloto de la Fórmula 1, Felipe Massa, en el paddock durante el primer día de pruebas previo al Gran Premio de Brasil, el 10 de noviembre de 2022.

El expiloto de la Fórmula 1, Felipe Massa, en el paddock durante el primer día de pruebas previo al Gran Premio de Brasil, el 10 de noviembre de 2022.

MAURO PIMENTEL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Las acusaciones formuladas por el piloto brasileño Felipe Massa contra la Fórmula 1 por el campeonato mundial de 2008 podrían llevarse a un juicio, decidió este jueves un juez de Londres.

Massa, que tiene ahora 44 años y corre en competiciones brasileñas de automovilismo, había acudido en marzo de 2024 al Tribunal Superior de Justicia de Londres por este caso.

El juez Robert Jay estimó este jueves que el deportista debe tener derecho a defender en un juicio su tesis de que fue en su día víctima de una conspiración.

Lo que sí descartó Jay es que ese futuro juicio pueda poner en duda el título mundial de pilotos de ese año, que logró el británico Lewis Hamilton, debido a los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

haml7onferr.jpg
El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025.

Fue el primero de los siete títulos mundiales conseguidos por Hamilton, que terminó aquella temporada en la general con apenas un punto de ventaja sobre Massa.

Incidente en cuestión

El piloto brasileño estima que se vio perjudicado durante el Gran Premio de Singapur, decimoquinta de las 18 citas de aquella temporada de 2008 y que ganó el español Fernando Alonso con un Renault.

Massa asegura que, para favorecer la victoria de Alonso, su escudería ordenó a su segundo piloto, el también brasileño Nelson Piquet Jr, que hiciera chocar su coche deliberadamente contra un muro.

Alonso, que había comenzado apenas en el 15º puesto en la parrilla de salida, acababa de pasar por boxes en el momento del accidente.

La intervención del coche de seguridad le permitió adelantar a los otros pilotos, que tenían que parar en boxes, y terminar ganando la carrera.

Massa acabó ese Gran Premio fuera de la zona de puntuación y Hamilton fue tercero, consiguiendo unos puntos muy valiosos para él en la lucha por el título.

El juez estimó que Massa puede ir a juicio si desea reclamar a la FIA, a la empresa Formula One Management (FOM) y a su expatrón Bernie Ecclestone 64 millones de libras (72,5 millones de euros o 83,6 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por no haber procedido a una investigación sobre el accidente de Piquet Jr.

Esa suma se calculó mediante una estimación de los salarios y contratos comerciales que un título de campeón del mundo podría haber proporcionado a Massa.

FUENTE: AFP

