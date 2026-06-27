sábado 27  de  junio 2026
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Uruguay queda eliminado del Mundial en una desastrosa noche para Muslera

Fernando Muslera, de 40 años, no participó durante la eliminatoria con Uruguay, pero el entrenador Marcelo Bielsa le dio la titularidad en este Mundial

Jugadores de la selección de Uruguay se lamentan luego de caer ante España en un partido del Mundial, el 26 de junio de 2026.

Jugadores de la selección de Uruguay se lamentan luego de caer ante España en un partido del Mundial, el 26 de junio de 2026.

CARL DE SOUZA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GUADALAJARA.- Una desastrosa noche del arquero de Uruguay, Fernando Muslera, selló el fracaso de la Celeste en el Mundial 2026, pues la selección abandonó el torneo en fase de grupos con una derrota de 1-0 ante España.

Muslera, de 40 años, no participó durante la eliminatoria con el equipo charrúa. Aun así, el entrenador Marcelo Bielsa le dio la titularidad en este Mundial.

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"Fue una decisión muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias", explicó Bielsa.

El argentino describió a Muslera como "un arquero que venía de un año magnífico y es un jugador de muchísima personalidad y muchísimo carácter".

Los charrúas tampoco avanzaron de la primera fase de Catar 2022, pero en esta edición se ubicaron en un grupo que parecía más accesible junto con la debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y España.

La selección africana sorprendió al clasificarse en segundo lugar del Grupo H, mientras que la Roja cumplió al ganar el sector con siete puntos.

Un error que cuesta un gol

El partido fue precedido por informaciones de la prensa uruguaya sobre una rebelión en el vestidor charrúa contra el técnico Bielsa.

La pesadilla de Muslera inició al minuto 42, cuando se le escurrió un remate de Álex Baena que terminó en las redes.

La jugada inició con una conducción de la joya de 18 años Lamine Yamal, que quedó en el suelo reclamando un manotazo.

El defensor Marcos Llorente tomó la pelota y centró para que Baena se adelantara a dos zagueros uruguayos y disparara.

El balón salió sin demasiada fuerza, pero rebotó justo delante de Muslera y pasó por encima del portero.

Los más de 40.000 aficionados presentes, incluso la parcialidad uruguaya, respondió con abucheos cada vez que tocaba el balón.

El arquero de Estudiantes de La Plata no regresó al campo tras el descanso y Sergio Rochet entró en su lugar.

"El Loco" explicó en declaraciones a la prensa tras el partido que el propio jugador pidió salir.

Bielsa adelantó en la víspera en rueda de prensa que habría "pleitos" entre el futbolista que se enfrentara a Yamal y el extremo del Barcelona, pero el duelo más intenso fue el de Agustín Cannobio y Marc Cucurella.

Con sus incursiones al frente, el lateral español, recientemente fichado por el Real Madrid, obligó a Cannobio a retroceder. Ambos se empujaron y manotearon constantemente aún sin el balón en disputa.

Desesperación

El segundo tiempo bajó de intensidad en la cancha, lo que llevó a los espectadores a entretenerse con la "ola", además de ovaciones a México.

En son de burla hacia los uruguayos, la afición comenzó a corear "Cabo Verde, Cabo Verde", celebrando que la debutante africana se clasificó en el segundo lugar del grupo H.

La desesperación de Uruguay quedó exhibida con un desborde e intento de centro del defensa central Mathías Olivera al minuto 64.

En los últimos momentos, el partido se volvió más agresivo y los charrúas volcados al frente recurrieron a las faltas para detener el contraataque español.

Cannobio se fue expulsado con roja directa por una dura entrada en tiempo suplementario. El volante tuvo que ser contenido por sus compañeros para que no enfrentara al cuerpo arbitral en su camino hacia el vestidor.

España avanza a 16vos como líder del grupo H y espera a su rival, el segundo del Grupo J, con el que se medirá el 2 de julio en Los Ángeles.

La Roja alarga su racha de partidos sin perder a 34 encuentros. "Esto es un gran orgullo y demuestra que este equipo es muy generoso", dijo el entrenador español Luis de la Fuente.

De la Fuente reconoció que Uruguay fue un rival de máxima exigencia que le llevó a concluir que en las siguientes rondas "debemos mejorar en la fluidez de juego. Hoy ha sido muy difícil lanzar tres o cuatro pases, necesitamos mejorar el desplazamiento del balón a la velocidad a la que estamos acostumbrados".

FUENTE: AFP

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