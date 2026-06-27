Batalla implacable por convertirse en el máximo cañonero en la historia del Mundial

En la Copa Mundial de 2026, Kylian Mbappé (izquierda) y el máximo goleador histórico del torneo, Lionel Messi (derecha), aspiran a ampliar sus récords goleadores.

Durante los últimos 20 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han protagonizado uno de los duelos individuales más apasionantes en la historia del fútbol, pero eso no se repite en los mundiales.

El portugués apenas lleva 10 goles anotados en la Copa del Mundo contra 18 del argentino, quien por ahora es el mayor anotador histórico en las 23 ediciones del campeonato mundial.

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Un nuevo enemigo le ha aparecido a Messi. Se trata del francés Kylian MBappé, quien con 16 goles y 27 años de edad ocupa el segundo lugar en la tabla luego de competir en tres mundiales.

Messi y Cristiano juegan su sexta Copa y el arranque del albiceleste es mucho más luminoso que el del luso.

Solo hay cuatro jugadores activos entre los 17 anotadores de doble dígito en la historia de los mundiales. Mbappé tiene todas las posibilidades no solo de alcanzar a Messi, sino de superarlo, pues podría jugar como mínimo otras dos Copas del Mundo.

El británico Harry Kane tiene las cosas más complicadas, no solo porque ya tiene 32 años sino porque en cuatro copas lleva anotados 10 goles.

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Por lo tanto, la batalla por convertirse en el máximo cañonero en la historia de los mundiales se concentra en Messi y Mbappé.

El argentino cumplió 39 años el 24 de junio y posee el hambre de un pibe. En su segundo partido mundialista en canchas estadounidenses, falló un penal y luego conquistó dos goles sensacionales, acompañando la jugada como si se tratara de un chico ansioso por consagrarse.

Como si fuera poco, en la última jugada del partido cogió la pelota y ejecutó un tiro libre con unas tremendas ganas de anotar, como si se tratara de su primera oportunidad.

De la misma manera, Mbappé muestra un extraordinario espíritu de lucha y la ferocidad de una hiena en su afán por batir las porterías contrarias.

En el futuro puede aparecer en esa disputa el noruego Erling Haaland, quien a sus 25 años lleva cuatro goles en dos partidos en el actual Mundial y a ese ritmo el cielo es el límite.

Hay un récord que los especialistas consideran que jamás será superado: los 13 goles que anotó el francés Just Fontaine en un solo Mundial, en Suecia 1958. Messi y Mbappé pueden hacer ese milagro con el arranque que han tenido en la presente Copa del Mundo, con cinco y cuatro goles respectivamente en los primeros dos partidos.

Algunos se le acercaron como el húngaro Sandor Kocsis, con 11 dianas en Suiza 1954; el alemán Gerd Muller, con 10 en México 1970; y el brasileño Ronaldo Nazario, en Japón-Corea del Sur 2002, y Mbappé, en Catar 2022, ambos con ocho cada uno.

El delantero Erling Haaland, de Noruega, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Irak, el 16 de junio de 2026. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES vía AFP

En el gran total de la tabla de goleadores en la historia de las 23 ediciones de la Copa del Mundo destacan Messi con 18; Mbappé y el alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, el segundo en cuatro torneos.

Luego siguen Ronaldo Nazario, con 15 en cuatro mundiales; Muller, con 14 en dos Copas; Fontaine 13; Pelé, con 12 en cuatro mundiales; Jurgen Klinsmann, 11 en tres, y Kocsis; y con 10 en varias Copas, Cristiano Ronaldo, Kane, el argentino Gabriel Batistuta, el peruano Teófilo “Nene” Cubillas, el polaco Grzegorz Lato, el inglés Gary Lineker y los alemanes Thomas Mueller y Helmut Rahn.

Cañoneros de los mundiales

Nombre País Goles Copas

Lionel Messi Argentina 18 Seis

Miroslav Klose Alemania 16 Cuatro

Kylian Mbappé Francia 16 Tres

Ronaldo Nazario Brasil 15 Cuatro

Gerd Muller Alemania 14 Dos

Just Fontaine Francia 13 Una

Pelé Brasil 12 Cuatro

Jurgen Klinsmann Alemania 11 Tres

Sandor Kocsis Hungría 11 Una

Cristiano Ronaldo Portugal 10 Seis

Harry Kane Inglaterra 10 Tres

Gabriel Batistuta Argentina 10 Tres

Teófilo “Nene” Cubillas Perú 10 Tres

Grzegorz Lato Polonia 10 Tres

Gary Lineker Inglaterra 10 Dos

Thomas Muller Alemania 10 Cuatro

Helmut Rahn Alemania 10 Dos