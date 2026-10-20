martes 20  de  octubre 2026
DEPORTES

Nueva York contempla candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2042

Tras albergar el Mundial de fútbol 2026 y ser nombrado anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano en 2028, EEUU también buscará organizar otra cita invernal

Un atleta cruza la meta en una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 13 de febrero de 2026.

Un atleta cruza la meta en una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 13 de febrero de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó este lunes un comité encargado de evaluar la viabilidad de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Nueva York y Lake Placid en 2042.

Este comité reúne a cerca de 90 miembros y deberá trabajar durante aproximadamente un año antes de entregar sus conclusiones y recomendaciones a los dirigentes del estado.

Lee además
La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, reacciona durante su primera conferencia de prensa al mando, el 20 de marzo de 2025.
DEPORTES

COI reintroduce test genéticos de feminidad para participar en Juegos Olímpicos 2028
Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.
DEPORTES

Reportan la venta de más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de 2028

"Hoy he reunido a un equipo compuesto por los mayores talentos del mundo del deporte, del gobierno, de los negocios y de los responsables comunitarios de todo el estado", dijo Hochul, citada en un comunicado.

El propósito es "situarnos en la mejor posición posible para elaborar una hoja de ruta que permita traer de nuevo la llama olímpica a Nueva York", agregó.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzaron el pasado 6 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzaron el pasado 6 de febrero.

Lake Placid, ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1932 y 1980, cuenta con instalaciones dedicadas a los deportes de nieve. La ciudad de Nueva York, en tanto, alberga numerosos estadios que pueden acoger deportes de hielo.

Un miembro de la Asamblea estatal e integrante de este comité, Robert Carroll, incluso sugirió en marzo organizar las pruebas de "big air" en un estadio de béisbol o competiciones de esquí de fondo en Central Park.

No obstante, una candidatura de este tipo plantea cuestiones logísticas, ya que la megalópolis y la estación de deportes de invierno se encuentran a unos 460 kilómetros de distancia.

Los pasados Juegos de Invierno se celebraron en febrero en Italia entre Milán y Cortina d’Ampezzo, separadas por 410 km.

Estados Unidos acogió el Mundial de fútbol en el verano de 2026, con ocho partidos, incluida la final, en las afueras de Nueva York.

El país será también anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles y de los Juegos de Invierno en Salt Lake City (Utah) en 2034.

Swiatek causa baja en Ningbo

Iga Swiatek, con una lesión en el muslo izquierdo, causó baja antes de su entrada en liza en el WTA 500 de Ningbo (China), donde esperaba sumar puntos para clasificar al Masters de fin de año, anunciaron este martes los organizadores.

La polaca, 9ª en la "Race" antes de Ningbo, está en lucha con Karolina Muchova (7ª) y Marta Kostyuk (10ª) por el octavo y último boleto todavía en juego para el torneo que reunirá a las ocho mejores jugadoras de la temporada en Indian Wells (8-15 de noviembre).

La checa no juega esta semana, mientras que la ucraniana está compitiendo en Ningbo.

"Tras pensarlo bien, he decidido retirarme del torneo", explica Swiatek, citada por la organización del torneo chino. "Tengo un problema recurrente en el muslo izquierdo desde hace unas semanas y creo que la decisión correcta es darme tiempo para descansar y curarme", agregó la polaca, ganadora de seis 'Grandes' en su carrera.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Los Juegos Olímpicos de 2036 conocerán su anfitrión en 2029 tras la reforma del proceso de selección

COI utilizará nuevo procedimiento para elegir sede de los Juegos Olímpicos 2036

Artes Marciales Mixtas buscan limpiar su imagen y alcanzar los Juegos Olímpicos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

Fuerte oleaje en las costas del sur de la Florida.
RIESGO INMINENTE

Olas de hasta 12 pies amenazan las playas del sur de Florida: estas son las zonas de mayor riesgo

Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
MEDICIÓN ELECTORAL

Byron Donalds conserva ventaja en Florida, pero pierde el pulso hispano ante David Jolly

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)
SINIESTRO

15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
CORRUPCIÓN

Jorge Giménez, protegido de Delcy Rodríguez, protagoniza millonario entramado con PDVSA

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump bromea con el vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval.
ELECCIONES

Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones

Por Leonardo Morales
Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
MEDICIÓN ELECTORAL

Byron Donalds conserva ventaja en Florida, pero pierde el pulso hispano ante David Jolly

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid dieron vida a Scheherazade, una suite inspirada en los relatos de Las mil y una noches.
ENCUENTRO SINFÓNICO

El Teatro Real de Madrid lleva a Miami el alma de España y la magia de Oriente

Sunrise Airways, Airbus A320-214.
VIAJES

Sunrise Airways lanza programa para viajeros frecuentes

Todos los artistas del espectáculo se reúnen en el escenario al cierre de la función para despedirse del público y celebrar juntos una noche llena de música y talento.
ESTRENO

ICONS: Latin Rhythms se estrena en Aventura entre baile y ovaciones