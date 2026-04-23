jueves 23  de  abril 2026
DEPORTES

Reportan la venta de más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de 2028

Los compradores de boletos para los Juegos Olímpicos procedían de 85 países y las principales ventas fuera de EEUU llegaron del Reino Unido, Canadá y México

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se vendieron en todo el mundo durante la primera ventana de compras de este mes, anunciaron los organizadores el jueves.

Los compradores de entradas procedían de 85 países y las principales ventas fuera de Estados Unidos llegaron del Reino Unido, Canadá, México y Japón.

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"La respuesta a nuestra venta inicial fue sencillamente histórica", afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28. "Los aficionados, tanto de aquí como de lejos, han hablado: el mundo quiere formar parte de los Juegos de LA28".

La próxima oportunidad para comprar entradas para los Juegos Olímpicos de 2028 será en agosto y las personas podrán registrarse hasta el 22 de julio.

Los aficionados podrán adquirir hasta doce entradas para eventos olímpicos y hasta doce ingresos para partidos de fútbol olímpico, que no están incluidos dentro del máximo olímpico de doce boletos.

Según los organizadores, el 95% de todas las entradas disponibles por menos de 100 dólares se vendió en la primera oleada. Las sesiones femeninas superaron en ventas a las masculinas por un 93% frente a un 88%.

Los ingresos para gimnasia fueron los que se vendieron más rápido. Se agotaron todos los disponibles para las nuevas disciplinas olímpicas de fútbol bandera, lacrosse, sóftbol y squash.

Condenan a exfutbolista marfileño

El exfutbolista marfileño Abdoulaye Traoré, campeón con su selección en la Copa África de Naciones de 1992, fue condenado a tres años de prisión en firme por violación, confirmó este jueves una asociación de defensa de los derechos de las mujeres en este país africano.

Traoré, apodado "Ben Badi", tiene 59 años y en su día fue un delantero emblemático del club marfileño Asec Mimosas y de la selección de Costa de Marfil.

Jugó, además, en varios clubes europeos, entre ellos el Sporting de Braga portugués y el Metz francés.

"Ben Badi fue condenado (el miércoles) a 36 meses de prisión, al pago de 15 millones de francos CFA (unos 27.000 dólares) a la víctima, a diez años de privación de sus derechos cívicos y a una prohibición de aparecer por (la ciudad de) Bouaké durante cinco años", anunció la Liga Marfileña de los Derechos de las Mujeres.

FUENTE: AFP

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