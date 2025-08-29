viernes 29  de  agosto 2025
TENIS

Osaka critica declaraciones de Ostapenko sobre el "racismo" en el US Open

La japonesa Naomi Osaka aseguró que los comentarios realizados por la letona Jelena Ostapenko hacia la norteamericana Taylor Townsend fueron "terribles"

La japonesa Naomi Osaka reacciona tras un punto contra la estadounidense Alycia Parks durante su partido de semifinales individuales femeninas en el torneo de tenis WTA Auckland Classic en Auckland, el 4 de enero de 2025.&nbsp;

La japonesa Naomi Osaka reacciona tras un punto contra la estadounidense Alycia Parks durante su partido de semifinales individuales femeninas en el torneo de tenis WTA Auckland Classic en Auckland, el 4 de enero de 2025. 

AFP / Michael Bradley
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La tenista japonesa Naomi Osaka arremetió este jueves contra Jelena Ostapenko luego de que la letona levantara acusaciones de racismo tras su eliminación del Abierto de Estados Unidos.

Ostapenko se ubicó en el centro de la polémica tras dirigir una furiosa arenga en la pista a su rival afroamericana Taylor Townsend, después de perder el miércoles su partido de segunda ronda del último Grand Slam del año.

Townsend reveló más tarde que Ostapenko la había acusado de "falta de educación y de clase" en una vehemente arenga tras la derrota.

Esos comentarios fueron interpretados como racistas por numerosos usuarios en redes sociales, lo que llevó a la letona a emitir un desmentido a última hora del miércoles.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por WTA (@wta)

"Cuántos mensajes he recibido diciendo que soy racista", escribió en su cuenta de Instagram.

"NUNCA he sido racista en mi vida y respeto a todas las naciones del mundo, para mí no importa de dónde vengas", agregó, antes de reiterar que sus críticas a Townsend se debían a una supuesta falta de etiqueta.

Sin embargo, las declaraciones de Ostapenko continuaron generando conmoción en Flushing Meadows el jueves.

La estrella japonesa Naomi Osaka, cuyo padre es de Haití, calificó de "terribles" los comentarios de Ostapenko hacia Townsend.

"Creo que, obviamente, es una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco", declaró Osaka tras su victoria en segunda ronda contra Hailey Baptiste.

"Conozco a Taylor y sé lo duro que ha trabajado y sé lo inteligente que es, así que está muy lejos de ser una inculta o algo parecido", sostuvo.

"Es inoportuno y la peor persona a la que se lo podría haber dicho. Y no sé si (Ostapenko) conoce la historia en Estados Unidos. Pero sé que no va a volver a decir eso nunca más en su vida. Fue terrible. Fue realmente malo", reconoció Osaka.

Respuesta de Shelton

La pareja de dobles mixtos de Townsend, la joven estrella estadounidense Ben Shelton, también criticó las palabras de la letona.

"Algunos comentarios chocantes hacia (Townsend) y no lo más inteligente que se puede decir a un estadounidense en Nueva York", dijo Shelton. "Habla por sí solo, ¿verdad? Una locura. Una locura de declaración".

Townsend afirmó el miércoles que no creía que los comentarios de Ostapenko fueran racistas. "No me lo tomé de esa manera, pero también, ya sabes, ha sido un estigma en nuestra comunidad de no ser educado y todas esas cosas cuando es lo más alejado de la verdad".

"Realmente no me lo tomo como algo personal, porque sé que está muy lejos de la verdad y muy lejos de cualquier cosa. Soy muy fuerte. Estoy muy orgullosa como mujer negra de estar aquí representándome a mí misma y representándonos a nosotros y a nuestra cultura", puntualizó.

FUENTE: AFP

