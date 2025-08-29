¿Cuándo y contra quiénes regresan a la acción Alcaraz y Djokovic en el US Open?

El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.

NUEVA YORK.- En su carrera particular con Jannik Sinnner por el número uno mundial, el español Carlos Alcaraz se medirá este viernes con otro italiano, Luciano Darderi, por el boleto a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos .

En la noche será Novak Djokovic quien, a los 38 años, tratará de ser el tenista más veterano en llegar a esa instancia en más de tres décadas.

La tercera ronda del Grand Slam de Nueva York la inauguraba Alcaraz frente a Luciano Darderi, en su primer cruce como profesionales.

Buenos amigos fuera de la pista, ambos fueron rivales en su etapa como juniors antes de que Alcaraz irrumpiera vertiginosamente en el circuito profesional hasta asaltar en 2022 el liderato de la ATP a los 19 años, después de un triunfo precisamente en Nueva York.

Este viernes, con 22 años y tres meses, el español puede ser el cuarto tenista más joven en sumar 80 partidos ganados en torneos de Grand Slam, sólo superado por el alemán Boris Becker, el sueco Bjorn Borg y su compatriota Rafael Nadal.

Darderi, de 23 años y número 34 de la ATP, se encontrará con una de las mejores versiones de su amigo, implacable el miércoles frente a otro italiano, Mattia Bellucci.

El murciano llegó a la final en sus últimos siete torneos, de los que ganó cinco, y tiene a su mano recuperar el liderato de la ATP, para lo que necesita igualar al menos el resultado del también transalpino Sinner.

Alcaraz y Darderi saltaban a la pista Arthur Ashe apenas unas horas después del último partido del jueves, que se prolongó por cuatro horas y 25 minutos.

El estadounidense Tommy Paul cantó victoria ante el portugués Nuno Borges a la 01H46 locales de la madrugada, dos horas después de que dejara escapar sus primeras dos pelotas de partido.

La incógnita Djokovic

La función nocturna del viernes la abrirá Novak Djokovic, quien tiene muchas sombras que despejar tras sus dos preocupantes primeros partidos.

El serbio, frustrado con su tenis, lució también exhausto físicamente durante sus cruces ante Learner Tien y Zachary Svajda, de los que salió airoso al beneficiarse de la falta de colmillo de esas dos promesas estadounidenses.

El viernes le espera el británico Cameron Norrie, un oponente experimentado, pero al que ha derrotado en sus seis duelos previos.

El último ocurrió a principios de junio en los octavos de Roland Garros.

En caso de ganar, Djokovic será el tenista más veterano en los octavos del US Open desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

Las dos mayores esperanzas del tenis local de la actualidad, Ben Shelton y Taylor Fritz, buscarán también el pase frente al francés Adrian Mannarino y el suizo Jerome Kym.

