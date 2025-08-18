lunes 18  de  agosto 2025
Alcaraz gana su primer Masters 1000 de Cincinnati por abandono de Sinner

El español Carlos Alcaraz dominaba por 5-0 el primer set cuando el italiano Jannik Sinner, campeón defensor del torneo de la ATP, anunció su retiro

El español Carlos Alcaraz celebra luego de superar al alemán Alexander Zverev en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, el 16 de agosto de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de superar al alemán Alexander Zverev en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, el 16 de agosto de 2025.

MATTHEW STOCKMAN / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CINCINNATI.- En un desenlace inesperado de su esperada batalla, el español Carlos Alcaraz se proclamó el lunes campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez tras el retiro del italiano Jannik Sinner en la final.

Alcaraz dominaba 5-0 el primer set cuando un visiblemente indispuesto Sinner, defensor del título, anunció su abandono tras 20 minutos de partido en una tarde de fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

El esperado pulso entre las dos grandes estrellas del tenis, que se enfrentaban en su cuarta final del año, fue desde el inicio un sorprendente monólogo de Alcaraz, que en menos de 13 minutos dominaba por 3-0 después de dos 'breaks'.

Sinner, ganador del último choque entre ambos en julio en Wimbledon, lucía descompuesto y acumulaba errores no forzados.

Tras recibir el tercer quiebre, Sinner pidió atención médica y comunicó que abandonaba el partido.

"Siento mucho decepcionarles", dijo el italiano al público en la ceremonia de premiación.

"Desde ayer no me sentía bien, pensé que mejoraría durante el partido, pero fue a peor. Traté de jugar y hacer aunque fuera un pequeño partido, pero no pude hacer más", lamentó el italiano, defensor del título.

"No es la manera en la que quiero ganar partidos y torneos", le respondió Alcaraz.

"Lo siento, entiendo cómo te sientes ahora", dijo el español, que este año también salió ganador de las finales entre ambos en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros.

A los 22 años, Alcaraz se convirtió en el segundo tenista más joven en conquistar ocho títulos de Masters 1000, sólo por detrás de su compatriota Rafael Nadal.

Alcaraz y Sinner iniciarán el domingo en Nueva York la pugna en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.

