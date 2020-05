“Tuve tíos que estaban en mi contra, cuando peleé con Chávez. Me decían ‘cómo puedes vencer a nuestro héroe’. Pueden imaginar la presión que yo sentía. Pero poniendo eso de lado, el gobierno de México me amenazó diciendo que si yo usaba un parche con la bandera mexicana en mis calzoncillos —pues estaba acostumbrado a subir con la bandera de México y de Estados Unidos —, no me dejarían entrar nunca más a territorio mexicano. Incluso tengo la carta, firmada por el presidente. Además, los cárteles fueron a mi campo de entrenamiento en Big Beard y me amenazaron”, rememoró a Yahoo! el actual dueño mayoritario de Golden Boy Promotions, empresa dedicada a promocionar deportes de combate.

Pese a las amenazas, de la Hoya venció a Chávez en cuatro rounds y le arrebató el título, pero además en el combate de revancha, el 18 de septiembre de 1998, el mexicano-estadounidense volvió derrotar al “César del Boxeo” por nocaut técnico en ocho episodios.

A lo largo de 16 años de trayectoria profesional, Óscar de la Hoya ganó títulos del mundo en seis divisiones distintas y al momento de retirarse dejó su marca en 39 victorias y sólo seis derrotas.

