sábado 29  de  agosto 2026
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Para Mourinho, Mbappé merece ganar el Balón de Oro 2026

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, fue el máximo goleador de LaLiga, de la Liga de Campeones y del Mundial 2026, pero no ganó títulos

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, lanzó el sábado la campaña a favor de la estrella francesa Kylian Mbappé para el Balón de Oro 2026, valorando que la recompensa debería ir "al mejor jugador del mundo" y no al vencedor del Mundial o de la Liga de Campeones europea.

"Los mejores jugadores del mundo son dos, o tres, o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién, individualmente, ha hecho historia este verano", declaró Mourinho en referencia a Mbappé, que en el Mundial de Norteamérica se convirtió en el mayor goleador de la historia del torneo.

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El capitán de la selección francesa, máximo goleador de LaLiga, de la Liga de Campeones y del Mundial 2026, terminó la pasada temporada sin ganar ningún título, pero está entre los candidatos al galardón junto al atacante inglés Harry Kane, el español Rodri y los jugadores del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé y Khvitcha Kvaratskhelia.

Autor de un hat-trick el miércoles contra la Real Sociedad (4-1), Mbappé apareció en la portada del diario deportivo madrileño AS este sábado: "Mbappé mira al Balón de Oro".

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"Para mí, el Balón de Oro tiene que ser para uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a (Diego) Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a (Lionel) Messi, a "Zizou" (Zinedine Zidane), a Lothar Matthäus...", valoró Mourinho.

"No puedes dar un Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó un Mundial. Si quieres premiar por ganar la Champions da el Balón de Oro de los entrenadores, a Luis Enrique, que representa al equipo. El entrenador de España, Luis de la Fuente, seguramente merezca un Balón de Oro para los entrenadores (...) Otra cosa es el mejor jugador del mundo y no tiene que ser ni del PSG ni de la selección española", argumentó el portugués.

Kane confirma negociación

El atacante inglés Harry Kane confirmó este viernes que las negociaciones para renovar su contrato con el Bayern Múnich, que por ahora se extiende hasta junio de 2027, ya han comenzado.

En declaraciones a los periodistas después del triunfo 5-1 del Bayern ante el Stuttgart en la primera jornada de la Bundesliga, Kane habló sobre esta cuestión personal.

"La primera reunión fue la pasada semana", reveló el artillero de 33 años, uno de los favoritos de este año al Balón de Oro.

Kane puntualizó que "muchos detalles" deben todavía abordarse para acordar la renovación en un club al que llegó en 2023 desde el Tottenham Hotspur, donde había desarrollado hasta entonces su carrera.

"Tengo 33 años. Probablemente va a ser mi último contrato, un gran contrato para mí", continuó.

"Obviamente, tienen que asegurarse de que yo esté contento y que ellos también lo estén. No hay nerviosismo en ninguna de las dos partes, estoy seguro de que llegaremos a un punto en el que ambos lados quedemos satisfechos", confió.

FUENTE: AFP

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