“Nunca se imaginó que yo era una peleadora. Luego de someterlo esperamos a la policía para entregarlo”, dijo confiada la popular Wonder Woman.

Según la peleadora, que al igual que la mayoría de atletas de MMA se encuentra en casa por la cuarentena, el tema que más le preocupaba es que habían muchos menores en el área.

“Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia y en mi vecindario hay muchos niños. Tener a este tipo suelto no era bueno. Por eso lo alcancé y luché contra él y lo mantuve allí hasta que llegó la policía”, comentó Ribeiro.

Esta noticia se hizo viral en Brasil y pronto lo hecho por Ribeiro fue tomado como ejemplo por gran parte de la comunidad.

“No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario. Lo hice también por ellas. No me hubiese quedado en paz conmigo misma si no intentaba atraparlo. Al alcanzarlo, las mujeres de allí me empezaron a animar. He recibido cientos de mensajes dándome las gracias porque ese idiota no se escapase”, relata.

Ribeiro tiene una marca de 5-3 en el MMA y todavía espera la confirmación de su próximo combate en la promotora Brave CF, que al igual que el resto de empresas de MMA.

