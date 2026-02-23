Mayweather vs. Pacquiao 2 ya es oficial: Netflix anuncia la revancha histórica en el Sphere de Las Vegas

Floyd Mayweather Jr. asiste a un partido entre Los Ángeles Lakers y los Portland Trail Blazers en el Crypto.com Arena el 27 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

El boxeo vuelve a sacudir al mundo con un anuncio inesperado. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, dos de las mayores leyendas del deporte, protagonizarán una revancha el próximo 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, en un evento que será transmitido en vivo por Netflix y que marcará un nuevo capítulo en la era del streaming dentro del boxeo profesional.

Más de una década después de su combate original, considerado uno de los eventos más mediáticos en la historia del boxeo, Mayweather y Pacquiao volverán a enfrentarse sobre el ring. En 2015, el estadounidense derrotó al filipino en una pelea que rompió récords con 4.6 millones de compras en pay-per-view, consolidándose como uno de los espectáculos más lucrativos del deporte.

Ahora, ambos pugilistas regresan en una etapa diferente de sus carreras, con edades y trayectorias que añaden un componente nostálgico y estratégico a esta nueva cita.

AFP__20260221__98F68ZQ__v1__MidRes__FloydMayweatherToComeOutOfRetirement El boxeador estadounidense Floyd Mayweather participa en una sesión de entrenamiento en un gimnasio en Tokio el 22 de septiembre de 2022, antes de su combate de boxeo de exhibición planeado contra el artista marcial mixto japonés Mikuru Asakura el 25 de septiembre. RICHARD A. BROOKS / AFP

El Sphere de Las Vegas hará historia con el primer combate profesional de boxeo

El combate será el primer evento profesional de boxeo celebrado en el Sphere, la arena tecnológica inaugurada en 2023 que ya acogió un importante evento de UFC en 2024. Este recinto, conocido por su avanzada experiencia audiovisual inmersiva, apunta a transformar la manera en que se viven los grandes espectáculos deportivos.

La elección del Sphere refuerza la apuesta por ofrecer un show global, apoyado además por la transmisión vía streaming, una tendencia creciente en el boxeo moderno.

Manny Pacquiao (1) El filipino Manny Pacquiao saluda a los presentes en el MGM Grand de Las Vegas, el 18 de julio de 2025. ETHAN MILLER / Getty Images vía AFP

Mayweather sale del retiro y vuelve al boxeo profesional

Floyd Mayweather Jr., invicto con récord de 50-0 desde su retiro oficial en 2017, anunció recientemente su intención de regresar al boxeo profesional. Aunque ha participado en exhibiciones —incluida una frente a Logan Paul en 2021—, esta pelea marcaría su regreso competitivo.

Antes de la revancha contra Pacquiao, el estadounidense tiene previsto disputar una exhibición frente a Mike Tyson el 25 de abril en la República Democrática del Congo. Mayweather cumplirá 49 años esta semana, lo que añade aún más expectativa sobre su rendimiento en el ring.

Pacquiao también regresa tras su retiro

Por su parte, Manny Pacquiao, de 47 años, volvió a la actividad el pasado mes de julio tras cuatro años fuera del boxeo profesional. En su regreso, empató por decisión mayoritaria ante Mario Barrios en una pelea por el título mundial wélter del CMB.

El filipino también tiene un compromiso previo a la revancha, ya que enfrentará a Ruslan Provodnikov en una exhibición el 18 de abril en Las Vegas, lo que servirá como preparación para uno de los combates más esperados del año.

Netflix apuesta fuerte por el boxeo en vivo

La confirmación del evento por parte de Netflix evidencia la creciente inversión de la plataforma en deportes en vivo. La pelea Mayweather vs. Pacquiao 2 podría convertirse en uno de los grandes experimentos del streaming deportivo, trasladando un espectáculo tradicionalmente ligado al pay-per-view hacia una audiencia global bajo suscripción.

Con dos íconos del boxeo regresando al centro de la escena y una producción tecnológica sin precedentes en el Sphere, la revancha promete convertirse en uno de los eventos más mediáticos de 2026.