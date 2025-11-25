Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos abrirá el próximo 3 de diciembre una audiencia para investigar cómo el discurso contra las fuerzas del orden podría estar alimentando el aumento de ataques violentos contra agentes federales, en particular contra oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ).

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara convocó la sesión en respuesta a una escalada de agresiones contra personal de ICE registrada en distintas instalaciones del país durante 2025.

SEGURIDAD FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por Fox News, los ataques violentos contra agentes de inmigración se han incrementado casi 700% en comparación con el mismo período del año anterior. Entre enero y junio de 2024 se documentaron 10 agresiones, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra saltó a 79.

“Es inaceptable que los valientes hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley, que arriesgan sus vidas a diario para proteger la patria y al público, se enfrenten a la violencia selectiva de radicales y pandillas internacionales en suelo estadounidense”, declaró el presidente del Comité, Andrew Garbarino (R-N.Y.), en una declaración enviada a Fox News.

Amenazas crecientes

Garbarino añadió que, ante el “aumento vertiginoso” de agresiones y amenazas de violencia política, el Congreso debe garantizar que las agencias federales cuenten con “las herramientas, los recursos y las alianzas necesarias” para proteger a los agentes encargados de resguardar la seguridad nacional.

La audiencia, titulada “Cuando las placas se convierten en objetivos: cómo la retórica contra las fuerzas del orden alimenta la violencia contra los oficiales”, contará con la participación de Michael Hughes, director ejecutivo de la Asociación Federal de Oficiales de la Ley; Patrick Yoes, presidente nacional de la Orden Fraternal de la Policía; y Jonathan Thompson, director ejecutivo y CEO de la Asociación Nacional de Sheriffs.

Los incidentes violentos contra ICE incluyen un tiroteo en julio en el Centro de Detención Prairieland, en Alvarado (Texas), donde un policía local recibió un disparo en el cuello. Cinco personas se declararon culpables de cargos de terrorismo por este ataque, señaló Fox News.

“Ataque selectivo”

En septiembre, un tirador abrió fuego en una instalación del ICE en Dallas, dejando dos detenidos muertos. El FBI calificó el hecho como un “ataque selectivo”, mientras que el DHS reveló que se encontraron casquillos con mensajes “anti-ICE”.

El presidente del subcomité de inteligencia y contraterrorismo del Comité de Seguridad Nacional, August Pfluger (R-Texas), advirtió que estos actos violentos se inscriben dentro de un patrón alimentado por “la retórica contra las fuerzas del orden y el extremismo político intensificado perpetrado por radicales de izquierda”, según dijo a Fox News.

El DHS también informó en octubre que carteles mexicanos habrían ofrecido recompensas por personal de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó tener información concreta y solicitó más detalles a Washington.

Debate político por el lenguaje hacia ICE

“El ataque a nuestras fuerzas del orden socava la seguridad nacional y amenaza la seguridad de todos los estadounidenses”, afirmó Michael Guest (R-Miss.), presidente del subcomité de seguridad fronteriza y cumplimiento de la ley, en declaraciones también citadas por Fox News. Agregó que los republicanos trabajan para “fortalecer” el respaldo a los agentes y asegurar las fronteras.

La Casa Blanca ha instado previamente a los demócratas a moderar su retórica contra ICE en medio de las disputas por la agenda de deportación de la administración Trump. Una de las voces más polémicas ha sido la de la representante Pramila Jayapal (D-Wash.), quien acusó a ICE de actuar “como una fuerza terrorista”. Pese a la presión de la Casa Blanca para que rectificara, Jayapal reafirmó sus comentarios en una entrevista con CNN.

La audiencia del 3 de diciembre marcará un nuevo capítulo del debate nacional sobre seguridad, inmigración y el impacto del discurso político en la violencia contra las agencias federales.

FUENTE: COn información de Fox News