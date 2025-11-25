martes 25  de  noviembre 2025
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara convocó la sesión en respuesta a una escalada de agresiones contra agentes del ICE registrada en distintas instalaciones del país durante 2025

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.

MANDEL NGAN/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos abrirá el próximo 3 de diciembre una audiencia para investigar cómo el discurso contra las fuerzas del orden podría estar alimentando el aumento de ataques violentos contra agentes federales, en particular contra oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara convocó la sesión en respuesta a una escalada de agresiones contra personal de ICE registrada en distintas instalaciones del país durante 2025.

Lee además
Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados
Agentes federales se enfrentan a las agresiones de manifestantes anti-ICE en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en Portland, Oregón.
PROPUESTA LEGISLATIVA

Republicanos impulsan la "Ley Halo" para castigar amenazas y acoso contra agentes del ICE

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por Fox News, los ataques violentos contra agentes de inmigración se han incrementado casi 700% en comparación con el mismo período del año anterior. Entre enero y junio de 2024 se documentaron 10 agresiones, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra saltó a 79.

“Es inaceptable que los valientes hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley, que arriesgan sus vidas a diario para proteger la patria y al público, se enfrenten a la violencia selectiva de radicales y pandillas internacionales en suelo estadounidense”, declaró el presidente del Comité, Andrew Garbarino (R-N.Y.), en una declaración enviada a Fox News.

Amenazas crecientes

Garbarino añadió que, ante el “aumento vertiginoso” de agresiones y amenazas de violencia política, el Congreso debe garantizar que las agencias federales cuenten con “las herramientas, los recursos y las alianzas necesarias” para proteger a los agentes encargados de resguardar la seguridad nacional.

La audiencia, titulada “Cuando las placas se convierten en objetivos: cómo la retórica contra las fuerzas del orden alimenta la violencia contra los oficiales”, contará con la participación de Michael Hughes, director ejecutivo de la Asociación Federal de Oficiales de la Ley; Patrick Yoes, presidente nacional de la Orden Fraternal de la Policía; y Jonathan Thompson, director ejecutivo y CEO de la Asociación Nacional de Sheriffs.

Los incidentes violentos contra ICE incluyen un tiroteo en julio en el Centro de Detención Prairieland, en Alvarado (Texas), donde un policía local recibió un disparo en el cuello. Cinco personas se declararon culpables de cargos de terrorismo por este ataque, señaló Fox News.

“Ataque selectivo”

En septiembre, un tirador abrió fuego en una instalación del ICE en Dallas, dejando dos detenidos muertos. El FBI calificó el hecho como un “ataque selectivo”, mientras que el DHS reveló que se encontraron casquillos con mensajes “anti-ICE”.

El presidente del subcomité de inteligencia y contraterrorismo del Comité de Seguridad Nacional, August Pfluger (R-Texas), advirtió que estos actos violentos se inscriben dentro de un patrón alimentado por “la retórica contra las fuerzas del orden y el extremismo político intensificado perpetrado por radicales de izquierda”, según dijo a Fox News.

El DHS también informó en octubre que carteles mexicanos habrían ofrecido recompensas por personal de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó tener información concreta y solicitó más detalles a Washington.

Debate político por el lenguaje hacia ICE

“El ataque a nuestras fuerzas del orden socava la seguridad nacional y amenaza la seguridad de todos los estadounidenses”, afirmó Michael Guest (R-Miss.), presidente del subcomité de seguridad fronteriza y cumplimiento de la ley, en declaraciones también citadas por Fox News. Agregó que los republicanos trabajan para “fortalecer” el respaldo a los agentes y asegurar las fronteras.

La Casa Blanca ha instado previamente a los demócratas a moderar su retórica contra ICE en medio de las disputas por la agenda de deportación de la administración Trump. Una de las voces más polémicas ha sido la de la representante Pramila Jayapal (D-Wash.), quien acusó a ICE de actuar “como una fuerza terrorista”. Pese a la presión de la Casa Blanca para que rectificara, Jayapal reafirmó sus comentarios en una entrevista con CNN.

La audiencia del 3 de diciembre marcará un nuevo capítulo del debate nacional sobre seguridad, inmigración y el impacto del discurso político en la violencia contra las agencias federales.

FUENTE: COn información de Fox News

Temas
Te puede interesar

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

La Esquinita de Reme

Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
NUEVO CHOQUE

Florida escala guerra política contra California y exige bloquear su agenda energética

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

El secretario del Tesoro Scott Bessent dialoga con el presidente Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 
Negociaciones

Trump envía a Witkoff a Rusia y Zelenski dice estar "listo para avanzar" con el plan de paz

Al menos 11 aeropuertos fueron presionados para alojar migrantes en terminales, hangares y edificios auxiliares, según informe del Senado de Estados Unidos
Informe del Senado

Aeropuertos fueron forzados a recibir migrantes bajo órdenes de Biden, pese a alertas de seguridad